Zonda y viento norte aumentan la temperatura en Mendoza: cuándo y dónde se sentirán

La primavera ya empezó a sentirse en Mendoza . Esta semana se espera que las temperaturas máximas superen los 20 ºC . En la provincia se sentirán el viento Zonda y el viento norte . Desde Defensa Civil advirtieron por las ráfagas y Edemsa se hizo eco del alerta.

Según el pronóstico de Defensa Civil hoy el viento Zonda se sintió en Malargüe y el sur del Valle de Uco, mientras que en el Este, el resto de los departamentos del sur provincial y el Gran Mendoza circuló viento leve del sur.

El martes el Zonda se sentirá desde la madrugada en la precordillera y pasado el mediodía llegará a Malargüe, el sur del Valle de Uco y podría llegar a Uspallata. Esperan que las ráfagas alcancen velocidades promedio de 45 km/h.

Por su parte, el viento norte se sentirá desde las 11 hasta la medianoche en la franja Este de Mendoza y puntualmente en La Paz se extenderá hasta la madrugada del miércoles. En alta montaña se esperan mal tiempo con precipitaciones de nieve en el sur.

En Zonda volverá a correr la madrugada del miércoles en la precordillera desde Malargüe hasta el Gran Mendoza. Después ingresará un frente frío con ráfagas de viento Sur que alcanzarán los 50 km/h, empezará a la mañana en el sur provincial y se extenderá hasta el Gran Mendoza.

Recomendaciones por el viento Zonda

El pronóstico del tiempo extendido

El pronóstico de Contingencias Climáticas indica para el martes poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste, Zonda en Malargüe y parcialmente nublado en cordillera. Máxima de 24°C y mínima de 6°C.

El miércoles el cielo estará algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos de moderados a fuertes del sudeste y nevadas en cordillera. Máxima de 23°C y mínima de 10°C. El jueves se espera un leve descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste y poco nuboso en la cordillera. Máxima de 22°C y mínima: 10°C.

Para el viernes el pronóstico extendido indica poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste y poco nuboso en cordillera. Máxima de 24°C y mínima de 11°C.