Mendoza inicia la semana con sol y temperaturas primaverales: ¿hasta cuándo durará?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que Mendoza comenzará la semana con condiciones primaverales, temperaturas en ascenso y sin alertas.

Lunes con mínima de 7° y máxima de 21° en Mendoza, con cielo despejado y vientos del noreste.

Mendoza arrancará la semana con tiempo bueno, cielo despejado y temperaturas en ascenso. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 7° y la máxima de 21°, con vientos leves del noreste.

Será un arranque de semana con condiciones primaverales, ideal para actividades al aire libre, tanto en el llano como en la cordillera, donde se espera nubosidad variable pero sin inestabilidad.

La estabilidad continuará el martes, con una máxima que alcanzará los 22°, y el miércoles el termómetro todavía trepará hasta los 23°. Sin embargo, desde la tarde del miércoles está previsto el ingreso de un viento sur intenso, con ráfagas de entre 45 y 50 km/h, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura en la provincia.

image La semana arrancará templada, pero desde el miércoles el viento sur cambiará el escenario con bajas temperaturas hasta el viernes. Servicio Meteorológico Nacional