Mendoza inicia la semana con sol y temperaturas primaverales: ¿hasta cuándo durará?
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que Mendoza comenzará la semana con condiciones primaverales, temperaturas en ascenso y sin alertas.
Mendoza arrancará la semana con tiempo bueno, cielo despejado y temperaturas en ascenso. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 7° y la máxima de 21°, con vientos leves del noreste.
Será un arranque de semana con condiciones primaverales, ideal para actividades al aire libre, tanto en el llano como en la cordillera, donde se espera nubosidad variable pero sin inestabilidad.
Te Podría Interesar
La estabilidad continuará el martes, con una máxima que alcanzará los 22°, y el miércoles el termómetro todavía trepará hasta los 23°. Sin embargo, desde la tarde del miércoles está previsto el ingreso de un viento sur intenso, con ráfagas de entre 45 y 50 km/h, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura en la provincia.
El jueves será el día más frío de la semana: la mínima bajará a 4° y la máxima apenas alcanzará los 16°, en contraste con las jornadas templadas de inicio de semana. Para el viernes 12 se espera un día fresco y estable, sin lluvias, con cielo parcialmente nublado, máxima de 15° y mínima de 10°. Ya el sábado 13 habrá mejoría térmica: seguirá con intervalos de sol y nubes, sin precipitaciones, y un repunte hasta 19° de máxima (mínima 13°), con brisa suave.