Mayra Mendoza votó en las elecciones en Buenos Aires y visitará a Cristina Kirchner: "Hay que involucrarse"

La intendenta de Quilmes volvió a pedir que la gente participe en las elecciones de hoy y comentó que terminará su día junto a Cristina Kirchner.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ya emitió su voto para las elecciones legislativas de Buenos Aires. En diálogo con la prensa, comentó qué espera el oficialismo para la jornada de hoy.

"La expectativa que tenemos es que la gente participe, que los habitantes de la provincia de Buenos Aires elijan, que nadie se quede enojado o frustrado en casa, sino que hagamos valer nuestro derecho a ejercer el voto, a elegir a nuestros representantes", aseguró Mendoza.

La intendenta, que votó en la tercera sección electoral, fue junto a sus hijos y comentó que el clima que acompaña la jornada democrática era "re lindo, para compartir en familia".

Mendoza también hizo referencia al bajo nivel de participación en las elecciones: "Como militante política, siempre estoy en una convocatoria a que la sociedad se organice, participe, se involucre, porque creo que los problemas tienen una resolución y una salida colectiva. Como dijo El Eternauta, 'nadie se salva solo', entonces hay que involucrarse, hay que participar".

Mayra Mendoza terminará el día junto a Cristina Kirchner Cuando le preguntaron cómo a pasar el resto del día, comentó que luego iba a pasar por el centro de cómputos y por la municipalidad "para chequear como viene la jornada". "Por ahora venimos bien, voy a ir viendo el nivel de participación", indicó.