Alerta por viento Zonda este martes en Mendoza: qué zonas se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional advierte por viento Zonda con ráfagas que pueden superar los 65 Km/h.

Los días calurosos y noches agradables comienzan a asomar cada vez con más fuerza en Mendoza. Para este martes 9 de septiembre se espera una máxima de 24ºC, aunque la mala noticia es que la temperatura “primaveral” llega de la mano del viento Zonda.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por Zonda en el sur de la provincia, más específicamente en Malargüe: “El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h de manera puntual”, indicaron.

zonda mendoza El SMN emitió un alerta por viento Zonda para este martes.

Pronóstico para este martes en Mendoza Viento : Viento Zonda leve desde temprano (05:00-06:00) en precordillera. Desde las 13:00 hs. en Malargüe, Sur de Malargüe y Sur del Valle de Uco, con velocidades promedio de 45 km/h. Puede afectar levemente Valle de Uspallata. Hasta las 21:00 hs.

: Viento Zonda leve desde temprano (05:00-06:00) en precordillera. Desde las 13:00 hs. en Malargüe, Sur de Malargüe y Sur del Valle de Uco, con velocidades promedio de 45 km/h. Puede afectar levemente Valle de Uspallata. Hasta las 21:00 hs. Viento norte desde las 11:00 hasta medianoche, afectando principalmente franja Este provincial (zonas Norte y Sur), persistiendo en La Paz hasta la madrugada del Miércoles.

Nubosidad : Seminublado en zona Sur, resto generalmente despejado.

: Seminublado en zona Sur, resto generalmente despejado. Alta Montaña: Amanece nublado en zona Sur. Mal tiempo con precipitaciones importantes de nieve en zona Sur desde las 21:00-22:00 hs. hasta las 10:00 hs. del Miércoles.

Así estará el tiempo los próximos días El miércoles estará algo nublado con poco cambio de la temperatura y vientos “algo fuertes” del sudeste. Nevará en cordillera y hay probabilidad de Zonda desde la madrugada, primero en precordillera y llegando al Gran Mendoza a partir de las 5:00.