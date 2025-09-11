Luego de los fuertes vientos, cómo seguirá el tiempo en Mendoza este jueves
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que no habrá cambios en la temperatura y las condiciones serán estables en toda la provincia.
Este jueves 11 de septiembre Mendoza tendrá una jornada tranquila y con tiempo estable. Según el Servicio Meteorológico Nacional, no hay alertas meteorológicas vigentes y se espera un día con cielo mayormente soleado, acompañado por temperaturas similares a las de días previos. La mínima será de 7° y la máxima de 22°, con vientos leves a moderados.
Según el pronóstico, este jueves será un día ideal para actividades al aire libre, con ambiente templado y sin fenómenos significativos en el llano ni en la cordillera.
Cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Para el viernes 12 se prevé un día estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 8° de mínima y los 23° de máxima. El sábado 13 llegará con un marcado ascenso térmico: el termómetro alcanzará los 25° de máxima y 10° de mínima, en una jornada algo nublada pero de carácter primaveral. En tanto, el domingo 14 se espera una leve baja en la temperatura, con mínima de 11° y máxima de 18°, además de cielo parcialmente nublado.