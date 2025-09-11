Luego de los fuertes vientos, cómo seguirá el tiempo en Mendoza este jueves

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que no habrá cambios en la temperatura y las condiciones serán estables en toda la provincia.

La provincia dejará atrás las ráfagas de viento y vivirá un jueves con cielo mayormente soleado, mínima de 7° y máxima de 22°.

Este jueves 11 de septiembre Mendoza tendrá una jornada tranquila y con tiempo estable. Según el Servicio Meteorológico Nacional, no hay alertas meteorológicas vigentes y se espera un día con cielo mayormente soleado, acompañado por temperaturas similares a las de días previos. La mínima será de 7° y la máxima de 22°, con vientos leves a moderados.

Según el pronóstico, este jueves será un día ideal para actividades al aire libre, con ambiente templado y sin fenómenos significativos en el llano ni en la cordillera.

lago del parque san martin pronostico del tiempo verano clima calor turismo sol soleado (8).jpg Según el Servicio Meteorológico Nacional, no hay alertas vigentes y se espera una jornada tranquila tanto en el llano como en la cordillera. Santiago Tagua/MDZ