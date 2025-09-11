Paso a Chile habilitado: el pronóstico para los próximos días

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. El cruce está abierto las 24 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, este jueves estará poco nuboso en cordillera. A primera hora de la mañana, se registran las siguientes temperaturas:

En el inicio del fin de semana se espera que continúe la estabilidad en alta montaña; una situación que se extendería durante el sábado y el domingo.

Las autoridades solicitan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia el vecino país, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.

El paso Pehuenche se encuentra cerrado debido a las condiciones meteorológicas desfavorables (nevadas, viento y acumulación de nieve), para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

La Ruta Nacional 145 está transitable hasta la localidad de Las Loicas, kilómetro 35. Para consultar el estado del corredor fronterizo se puede ingresar a https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.