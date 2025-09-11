¿Sigue el calor? Lo que el mapa del tiempo revela para este viernes

Este viernes 12 de septiembre muestra un panorama variado en todo el país, pero con una clara tendencia hacia el buen tiempo en la zona central.

Este viernes 12 de septiembre se presenta con un tiempo variado en toda la Argentina, aunque con predominio de sol en el centro del país. En las provincias del norte, como Salta, Jujuy y Formosa, se observan algunas nubes que podrían cubrir el cielo de forma parcial, mientras que más al sur, en la Patagonia, el cielo estará mayormente nublado, lo que sugiere una jornada más fresca y con poca luz solar.

Buenos Aires y gran parte del centro del país serán las zonas más beneficiadas con el buen tiempo. La imagen muestra un sol brillante y sin nubes, lo que indica un día despejado y ideal para actividades al aire libre. La temperatura será agradable, sin nubes que bloqueen el sol, lo que permitirá disfrutar de una jornada de cielo claro y sin probabilidad de lluvias.

En el sur, el panorama es diferente. Desde el sur de Buenos Aires y La Pampa hacia la Patagonia, el cielo se presenta mayormente cubierto de nubes. En las provincias de la cordillera, como Neuquén y Río Negro, así como en las regiones de Santa Cruz y Tierra del Fuego, se pronostica un día nublado, lo que podría implicar temperaturas más bajas y un ambiente más húmedo, ideal para quedarse en casa o disfrutar de un día tranquilo.

En resumen, el viernes 12 de septiembre se perfila como un día con diferencias marcadas en el clima. El sol reinará en el centro del país, el norte tendrá un cielo parcialmente cubierto y el sur se verá dominado por las nubes. Es un mapa que muestra una clara división climática, con las regiones centrales disfrutando del sol y las del sur y el extremo norte lidiando con un cielo más gris.