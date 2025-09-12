Horóscopo: los signos zodiacales que son más tercos

El horóscopo indica que algunos signos zodiacales se caracterizan por su tozudez. Una vez que deciden algo, es muy difícil hacerlos cambiar de opinión.

El horóscopo señala que la terquedad es un rasgo marcado en ciertos signos zodiacales. Son personas que, por más argumentos que se les presenten, se mantienen firmes en su postura. Según la astrología, esta actitud puede ser una fortaleza cuando implica defender convicciones, pero también un obstáculo cuando no les permite abrirse a otras posibilidades.

Tauro encabeza la lista. Este signo zodiacal es conocido por su firmeza: cuando se propone algo, no hay manera de que dé marcha atrás. Su terquedad nace de su deseo de estabilidad y seguridad. El problema aparece cuando, en su afán de no ceder, pierde oportunidades de crecimiento.

Horóscopo y la dificultad para ceder Capricornio también se destaca por su testarudez. Su disciplina y ambición lo llevan a convencerse de que su camino es el correcto, y rara vez escucha consejos que contradigan su visión. La astrología explica que este signo zodiacal confía tanto en su propio criterio que le cuesta admitir que puede equivocarse.

astrología Según el horóscopo, la firmeza de estos signos puede ser virtud o dificultad según el momento. Shutterstock

Leo es otro ejemplo. Su orgullo lo convierte en alguien que rara vez retrocede. Este signo zodiacal siente que aceptar un error es perder poder, y por eso prefiere sostener su postura aun cuando no sea la mejor. El horóscopo muestra que, detrás de esa terquedad, lo que hay es un gran deseo de no quedar en segundo plano.