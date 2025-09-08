Si quieres reír a carcajadas, este es el signo del zodiaco más sarcástico e ingenioso, según el horóscopo

La astrología señaló quienes te sacarán una sonrisa aunque sea con un comentario. Descubre si eres uno de los graciosos del horóscopo.

Las personas sarcásticas son consideradas inteligentes porque hacen bromas mezcladas con un poco de realidad y crítica. Según el horóscopo, hay algunos signos del zodiaco que utilizan el sarcasmo como guía en su vida y se convierten en los favoritos de muchas personas para pasar un buen rato y reír a carcajadas.

Los signos del zodíaco que te harán reír Gemini está regido por Mercurio, el planeta de la comunicación. Esto los convierte en unos expertos en comunicación y disfrutan de experimentar con el lenguaje. Por eso les gusta el humor y las bromas ingeniosas. Dominan el arte de hablar y hacen que muchos rían sin parar.

Libra es uno de los graciosos del horóscopo. Se los conoce como los maestros del humor negro en cuanto a sacarsmo. Tienen una lengua afilada y personalidad fuerte que se combina a la perfección con sus chistes. Pero muy pocas veces sabes cuándo hablan en serio o bromean. Sin emabrgo, siempre hacen que los demás suelten una risa.

Sagitario está regido por Júpiter, por lo que se lo considera inteligente. Este signo anima fiestas y reuniones sin importar que no conozca a la mayoría de los presentes. El único problema de Sagitario es que toma confianza muy rápido y a veces hace chistes que pueden terminar en el peor escenario.