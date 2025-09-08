Horóscopo: los signos zodiacales que estarán más emocionales en septiembre

La astrología anticipa que algunos signos zodiacales vivirán septiembre con una sensibilidad especial. Todo se sentirá más intenso y profundo para ellos.

El inicio de septiembre llega con movimientos que no pasan desapercibidos. El horóscopo advierte que ciertos signos zodiacales estarán más emocionales de lo habitual durante este mes. La astrología explica que la energía de este período los vuelve más receptivos, lo que puede ser una bendición para conectar con otros, pero también un desafío si no saben manejar la intensidad.

Piscis será uno de los más movilizados. Este signo zodiacal, conocido por su gran sensibilidad, podría sentirse fácilmente afectado por lo que ocurre en su entorno. En septiembre, la empatía de Piscis estará a flor de piel, y aunque esto le permitirá dar contención, también podría hacerlo sentir agotado si no cuida sus propios límites.

Horóscopo y la sensibilidad que marca septiembre astrología El horóscopo indica que este mes será clave para aprender a manejar las emociones. Shutterstock

Cáncer también vivirá un mes cargado de emociones. Su conexión con lo familiar y lo íntimo será aún más fuerte, y cualquier cambio en ese terreno lo afectará profundamente. La astrología recomienda a este signo zodiacal apoyarse en la comunicación y no reprimir lo que siente, para evitar acumular tensiones.

Libra es otro que estará más sensible de lo normal. Aunque suele buscar equilibrio, septiembre lo pondrá frente a situaciones en las que tendrá que reconocer su vulnerabilidad. El horóscopo indica que este signo zodiacal podría experimentar cambios de ánimo repentinos, pero también descubrirá que mostrarse auténtico lo acerca más a los demás.