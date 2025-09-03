Los signos del zodiaco que serán fuertemente afectados en septiembre, según el horóscopo

Solo tres de ellos tendrás grandes problemas y si quieres evitarlos es mejor que veas qué pronosticó el zodiaco.

Esta es la mala noticia que tiene el horóscopo.

Según el horóscopo, septiembre es una mezcla de fortunas para los diferentes signos del zodiaco. Algunos astrólogos pronostican que será uno de los meses más poderosos y reveladores del año. Esto es una llamada de atención porque se avecinan transformaciones inesperadas.

Esto se debe a que septiembre tendrá un cielo repleto de movimientos. Todos los planetas cambian de signo, algunos pasan a Libra mientras que otros Virgo y otros pocos a Escorpio. Hay que tener en cuenta que todos los planetas exteriores están retrógrados y habrán varios eclipses.

astrología, horóscopo Según el zodiaco, ellos no tendrán un gran septiembre. Shutterstock

Los signos del zodiaco que tendrán transformaciones en septiembre El signo que atravesará un gran desafío será Aries. Ellos sentirán cambios en sus rutinas diarias, particularmente en el trabajo. Sabemos que no les gustan los cambios pero el lado positivo viene de forma de purga ya que podrá deshacerse de viejas estructuras y hábitos que lo alejan de sus sueños.

Piscis es otro de los señalados por el horóscopo. Ellos se encuentran introspectivos y emocionalmente exaltados. Se enfrentarán a su interior oscuro, reevaluará sus relaciones y las estrategias financieras. Luego de meses de ser dominados por la energía del fuego, Piscis encontrará el mar para expresarse y cambiar.