La receta de buñuelos de acelga que hacía la abuela y nunca falla

Esta receta de buñuelos de acelga es un clásico de la cocina casera española y latinoamericana. Los buñuelos combinan la suavidad de la acelga con una masa ligera que al freírse queda dorada y crujiente. Siguiendo el paso a paso podrás preparar un plato sencillo, económico y perfecto para compartir.

En muchas familias, la receta se prepara para aprovechar la acelga que sobra de otras comidas.

2- Herví la acelga durante unos minutos hasta que esté tierna.

4- En un bol, colocá la acelga , la cebolla picada, los huevos y la leche .

5- Añadí la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta negra.

6- Mezclá hasta obtener una masa espesa y homogénea.

7- Calentá el aceite en una sartén profunda.

8- Tomá pequeñas porciones de masa con una cuchara y colocalas en el aceite caliente.

9- Freí los buñuelos hasta que estén dorados por ambos lados.

10- Retirá los buñuelos y colocalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Prepará buñuelos de acelga fáciles y deliciosos Algunas versiones de la receta incluyen queso rallado para aportar más sabor. Infobae

De la cocina a la mesa

Los buñuelos de acelga son una preparación muy popular en la cocina casera porque esta receta combina ingredientes simples con un resultado delicioso. La acelga aporta sabor y suavidad, mientras que la masa frita crea una textura crujiente irresistible. Estos buñuelos se pueden servir como entrada, picada o incluso como guarnición de carnes y pescados. Lo ideal es comerlos recién hechos, cuando están bien dorados y calientes. También pueden conservarse en la nevera durante uno o dos días y calentarse en el horno para recuperar su textura. Es una preparación humilde, sabrosa y muy querida en muchas cocinas familiares. ¡Sabrosísimos!.