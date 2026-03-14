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La receta de buñuelos de acelga que hacía la abuela y nunca falla

Crujientes por fuera y suaves por dentro, esta receta de buñuelos de acelga es perfecta para una picada o guarnición casera llena de sabor.

Candela Spann

Receta de buñuelos de acelga irresistibles: fáciles, económicos y deliciosos.

Receta de buñuelos de acelga irresistibles: fáciles, económicos y deliciosos.

elGourmet

Esta receta de buñuelos de acelga es un clásico de la cocina casera española y latinoamericana. Los buñuelos combinan la suavidad de la acelga con una masa ligera que al freírse queda dorada y crujiente. Siguiendo el paso a paso podrás preparar un plato sencillo, económico y perfecto para compartir.

Buñuelos de acelga dorados y crocantes
En muchas familias, la receta se prepara para aprovechar la acelga que sobra de otras comidas.

En muchas familias, la receta se prepara para aprovechar la acelga que sobra de otras comidas.

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

  • 300 gramos de acelga.

  • 150 gramos de harina de trigo.

  • 2 huevos.

  • 80 mililitros de leche.

  • 80 gramos de cebolla.

  • 5 gramos de sal.

  • 2 gramos de pimienta negra.

  • 5 gramos de polvo de hornear.

  • 500 mililitros de aceite para freír.

Paso a paso para crear unos buñuelos de acelga caseros deliciosos

1- Lavá bien la acelga y cortarla en tiras finas.

2- Herví la acelga durante unos minutos hasta que esté tierna.

3- Escurrí muy bien la acelga y picarla finamente.

4- En un bol, colocá la acelga, la cebolla picada, los huevos y la leche.

5- Añadí la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta negra.

6- Mezclá hasta obtener una masa espesa y homogénea.

7- Calentá el aceite en una sartén profunda.

8- Tomá pequeñas porciones de masa con una cuchara y colocalas en el aceite caliente.

9- Freí los buñuelos hasta que estén dorados por ambos lados.

10- Retirá los buñuelos y colocalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Prepará buñuelos de acelga fáciles y deliciosos
Algunas versiones de la receta incluyen queso rallado para aportar más sabor.

Algunas versiones de la receta incluyen queso rallado para aportar más sabor.

De la cocina a la mesa

Los buñuelos de acelga son una preparación muy popular en la cocina casera porque esta receta combina ingredientes simples con un resultado delicioso. La acelga aporta sabor y suavidad, mientras que la masa frita crea una textura crujiente irresistible. Estos buñuelos se pueden servir como entrada, picada o incluso como guarnición de carnes y pescados. Lo ideal es comerlos recién hechos, cuando están bien dorados y calientes. También pueden conservarse en la nevera durante uno o dos días y calentarse en el horno para recuperar su textura. Es una preparación humilde, sabrosa y muy querida en muchas cocinas familiares. ¡Sabrosísimos!.

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