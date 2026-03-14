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Torta de arándanos casera: la receta frutal más rica

Una receta de torta de arándanos suave, esponjosa y llena de sabor. Perfecta para acompañar el mate o el café con un toque frutal irresistible.

Candela Spann

Receta de torta de arándanos que todos quieren repetir.

Receta de torta de arándanos que todos quieren repetir.

Si te gustan los sabores frutales y los postres caseros, esta receta de torta de arándanos es ideal. La combinación de una masa esponjosa con la acidez suave de los arándanos crea una torta húmeda y deliciosa. Es perfecta para la merienda, el desayuno o para compartir en cualquier reunión.

Cómo hacer torta de arándanos perfecta
En repostería, la receta de torta de arándanos es muy valorada por su color y aroma.

En repostería, la receta de torta de arándanos es muy valorada por su color y aroma.

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 200 gramos de harina de trigo.

  • 150 gramos de azúcar.

  • 120 gramos de manteca.

  • 2 huevos (aproximadamente 120 gramos).

  • 120 gramos de leche.

  • 150 gramos de arándanos frescos.

  • 10 gramos de polvo de hornear.

  • 5 gramos de esencia de vainilla.

  • 2 gramos de sal.

  • 20 gramos de azúcar extra para espolvorear.

Paso a paso para crear una torta de arándanos deliciosa

1- Batí la manteca con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa.

2- Agregá los huevos de a uno y seguí batiendo.

3- Sumá la esencia de vainilla y mezclá bien.

4- En otro bol, mezclá la harina, el polvo de hornear y la sal.

5- Incorporá los ingredientes secos a la mezcla anterior alternando con la leche.

6- Agregá los arándanos y mezclá suavemente para distribuirlos.

7- Volcá la preparación en un molde enmantecado y enharinado.

8- Espolvoreá un poco de azúcar por encima para lograr una superficie crocante.

9- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos.

10- Retirá, dejá enfriar y serví esta deliciosa torta de arándanos.

Torta de arándanos casera y esponjosa
En muchas versiones de la receta de torta de arándanos, se agregan también limón o vainilla para realzar el sabor.

En muchas versiones de la receta de torta de arándanos, se agregan también limón o vainilla para realzar el sabor.

De la cocina a la mesa

Esta receta de torta de arándanos es una opción ideal para quienes disfrutan de los sabores frutales en la repostería casera. Los arándanos aportan frescura, color y un leve toque ácido que equilibra perfectamente el dulzor de la masa. Es una torta simple pero muy elegante, perfecta para acompañar un mate, o café. También podés sumarle un poco de azúcar impalpable por encima o servirla con crema batida. Si te sobra, podés guardarla en un recipiente cerrado a temperatura ambiente durante dos días o en la heladera para mantener su frescura por más tiempo. ¡Y lista!.

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