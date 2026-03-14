Torta de arándanos casera: la receta frutal más rica
Una receta de torta de arándanos suave, esponjosa y llena de sabor. Perfecta para acompañar el mate o el café con un toque frutal irresistible.
Si te gustan los sabores frutales y los postres caseros, esta receta de torta de arándanos es ideal. La combinación de una masa esponjosa con la acidez suave de los arándanos crea una torta húmeda y deliciosa. Es perfecta para la merienda, el desayuno o para compartir en cualquier reunión.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
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200 gramos de harina de trigo.
150 gramos de azúcar.
120 gramos de manteca.
2 huevos (aproximadamente 120 gramos).
120 gramos de leche.
150 gramos de arándanos frescos.
10 gramos de polvo de hornear.
5 gramos de esencia de vainilla.
2 gramos de sal.
20 gramos de azúcar extra para espolvorear.
Paso a paso para crear una torta de arándanos deliciosa
1- Batí la manteca con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa.
2- Agregá los huevos de a uno y seguí batiendo.
3- Sumá la esencia de vainilla y mezclá bien.
4- En otro bol, mezclá la harina, el polvo de hornear y la sal.
5- Incorporá los ingredientes secos a la mezcla anterior alternando con la leche.
6- Agregá los arándanos y mezclá suavemente para distribuirlos.
7- Volcá la preparación en un molde enmantecado y enharinado.
8- Espolvoreá un poco de azúcar por encima para lograr una superficie crocante.
9- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos.
10- Retirá, dejá enfriar y serví esta deliciosa torta de arándanos.
De la cocina a la mesa
Esta receta de torta de arándanos es una opción ideal para quienes disfrutan de los sabores frutales en la repostería casera. Los arándanos aportan frescura, color y un leve toque ácido que equilibra perfectamente el dulzor de la masa. Es una torta simple pero muy elegante, perfecta para acompañar un mate, té o café. También podés sumarle un poco de azúcar impalpable por encima o servirla con crema batida. Si te sobra, podés guardarla en un recipiente cerrado a temperatura ambiente durante dos días o en la heladera para mantener su frescura por más tiempo. ¡Y lista!.