Torta de arándanos casera: la receta frutal más rica

Si te gustan los sabores frutales y los postres caseros, esta receta de torta de arándanos es ideal. La combinación de una masa esponjosa con la acidez suave de los arándanos crea una torta húmeda y deliciosa. Es perfecta para la merienda , el desayuno o para compartir en cualquier reunión.

En repostería, la receta de torta de arándanos es muy valorada por su color y aroma.

1- Batí la manteca con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa.

2- Agregá los huevos de a uno y seguí batiendo.

4- En otro bol, mezclá la harina, el polvo de hornear y la sal.

5- Incorporá los ingredientes secos a la mezcla anterior alternando con la leche.

6- Agregá los arándanos y mezclá suavemente para distribuirlos.

7- Volcá la preparación en un molde enmantecado y enharinado.

8- Espolvoreá un poco de azúcar por encima para lograr una superficie crocante.

9- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos.

10- Retirá, dejá enfriar y serví esta deliciosa torta de arándanos.

Torta de arándanos casera y esponjosa En muchas versiones de la receta de torta de arándanos, se agregan también limón o vainilla para realzar el sabor. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de torta de arándanos es una opción ideal para quienes disfrutan de los sabores frutales en la repostería casera. Los arándanos aportan frescura, color y un leve toque ácido que equilibra perfectamente el dulzor de la masa. Es una torta simple pero muy elegante, perfecta para acompañar un mate, té o café. También podés sumarle un poco de azúcar impalpable por encima o servirla con crema batida. Si te sobra, podés guardarla en un recipiente cerrado a temperatura ambiente durante dos días o en la heladera para mantener su frescura por más tiempo. ¡Y lista!.