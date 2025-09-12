Paso a Chile: ¿se podrá cruzar el fin de semana?

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas y es obligatoria la portación de cadenas.

Para este viernes el pronóstico de Contingencias Climáticas señala que se mantendrá la estabilidad en alta montaña, con cielo generalmente despejado. Las temperaturas a primera mañana son las siguientes:

Durante el sábado el reporte meteorológico señala una jornada en la que "amanece nublado a seminublado en zona sur y central. Precipitaciones de nieve moderadas en zona sur (principalmente frente a Malargüe) desde las 10 hasta las 17 horas. Posteriormente, seminubosidad prolongada en toda la alta montaña hasta el domingo".

Previo a iniciar viaje hacia el vecino país, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.

El paso Pehuenche se encuentra cerrado debido a las condiciones meteorológicas desfavorables (nevadas, viento y acumulación de nieve), para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Sin embargo, las autoridades señalaron que analizarán la posible apertura durante la mañana de este viernes.

La Ruta Nacional 145 está transitable hasta la localidad de Las Loicas, kilómetro 35. Para consultar el estado del corredor fronterizo se puede ingresar a https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.