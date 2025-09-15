Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Sube la temperatura en Mendoza: así estará el tiempo durante los próximos días

La máxima sigue subiendo hasta el jueves en Mendoza, cuando se espera que las condiciones desmejoren por la noche.

MDZ Sociedad

La previa de la primavera ya se vive en Mendoza.&nbsp;

La "previa" de la primavera ya se vive en Mendoza. 

Se esperan días agradables para disfrutar de actividades al aire libre.

Después de un lunes caluroso, la temperatura continuará subiendo durante los próximos días en Mendoza. Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este martes 16 de septiembre habrá “tiempo bueno”, estará poco nuboso en cordillera y la máxima alcanzaría los 27ºC.

Así estará el tiempo en Mendoza este martes 16/9

  • Viento: circulación de norte a sur desde las 1 hasta las 21 en zonas Norte, Este, Gran Mendoza, Valle de Uco y Sur. En La Paz, el viento podría continuar hasta la madrugada siguiente, con intensidad de leve a moderada.
  • Nubosidad: seminublado en el Sur hasta las 13. Luego, seminublado en toda la provincia.
  • Alta Montaña: seminublado en el sector Sur. Después de las 14 se extiende a la zona Centro.

Te Podría Interesar

Pronóstico para los próximos días en Mendoza

Para este miércoles, en tanto, se anuncia nubosidad variable con poco cambio de la temperatura y parcialmente nublado en cordillera. La mínima será de 13ºC y la máxima de 28ºC.

pronostico martes
El pronóstico para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico para los próximos días en Mendoza.

El jueves la temperatura será incluso superior (14ºC y 29ºC), pero comenzará a desmejorar por la noche, por lo que se espera un viernes un poco más fresco.

Archivado en

Notas Relacionadas