Sube la temperatura en Mendoza: así estará el tiempo durante los próximos días
La máxima sigue subiendo hasta el jueves en Mendoza, cuando se espera que las condiciones desmejoren por la noche.
Después de un lunes caluroso, la temperatura continuará subiendo durante los próximos días en Mendoza. Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este martes 16 de septiembre habrá “tiempo bueno”, estará poco nuboso en cordillera y la máxima alcanzaría los 27ºC.
Así estará el tiempo en Mendoza este martes 16/9
- Viento: circulación de norte a sur desde las 1 hasta las 21 en zonas Norte, Este, Gran Mendoza, Valle de Uco y Sur. En La Paz, el viento podría continuar hasta la madrugada siguiente, con intensidad de leve a moderada.
- Nubosidad: seminublado en el Sur hasta las 13. Luego, seminublado en toda la provincia.
- Alta Montaña: seminublado en el sector Sur. Después de las 14 se extiende a la zona Centro.
Pronóstico para los próximos días en Mendoza
Para este miércoles, en tanto, se anuncia nubosidad variable con poco cambio de la temperatura y parcialmente nublado en cordillera. La mínima será de 13ºC y la máxima de 28ºC.
El jueves la temperatura será incluso superior (14ºC y 29ºC), pero comenzará a desmejorar por la noche, por lo que se espera un viernes un poco más fresco.