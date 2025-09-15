Así llegaron las nuevas duplas del Metrotranvía a Mendoza
Se trata de unidades donadas por San Diego. Algunas duplas se sumarán al servicio actual del Metrotranvía y otras a la ampliación hacia Luján y el aeropuerto.
Desde el Gobierno de Mendoza confirmaron que hoy llegaron más duplas del Metrotranvía a Mendoza. En total, ya están en la provincia 24 de las 39 unidades donadas a la Sociedad de Transporte de Mendoza por el MTS (San Diego Metropolitan Transit System).
“Estas unidades se incorporan al servicio actual y también a la ampliación del servicio hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto en Las Heras”, comentaron desde el Ministerio de Gobierno.
Te Podría Interesar
“La obra de ampliación registra un 58% de avance”, agregaron sobre la construcción de los nuevos ramales.
Así llegaban a Mendoza las nuevas duplas del Metrotranvía
Las nuevas duplas del Metrotranvía
Las unidades tienen un largo de 25 metros por dupla, 8 puertas para ascenso y descenso, rampa para discapacitados y capacidad de 64 asientos. Todas las duplas son provistas de forma gratuita, Mendoza solo se hace cargo del costo del traslado.
Las nuevas duplas son parte de las inversiones que se están realizando para el funcionamiento del Metrotranvía y se suman a la instalación de molinetes en los paradores para controlar el pago del boleto por parte de los usuarios cuya inversión llega a los 100 mil dólares.
La ampliación del Metrotranvía
Las nuevas trazas llegarán: al norte al Aeropuerto de la provincia y al sur llegará hasta la zona de la Facultad de Ciencias Agrarias en Luján de Cuyo.
En el Norte se realizará la continuación de 6 kilómetros desde la estación Avellaneda de Panquehua -inaugurada en mayo de 2019- hasta el Aeropuerto El Plumerillo. En la actualidad los trabajos tienen un avance superior al 58%.
Actualmente, 30 mil personas usan el Metrotranvía por día y esta cifra podría duplicarse a partir de la extensión del trazado hacia Luján y Las Heras. Esperan que la ampliación se inaugure en 2027.