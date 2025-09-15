Así llegaron las nuevas duplas del Metrotranvía a Mendoza

Desde el Gobierno de Mendoza confirmaron que hoy llegaron más duplas del Metrotranvía a Mendoza. En total, ya están en la provincia 24 de las 39 unidades donadas a la Sociedad de Transporte de Mendoza por el MTS (San Diego Metropolitan Transit System).

“Estas unidades se incorporan al servicio actual y también a la ampliación del servicio hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto en Las Heras”, comentaron desde el Ministerio de Gobierno.

“La obra de ampliación registra un 58% de avance”, agregaron sobre la construcción de los nuevos ramales.

Las unidades tienen un largo de 25 metros por dupla, 8 puertas para ascenso y descenso, rampa para discapacitados y capacidad de 64 asientos. Todas las duplas son provistas de forma gratuita, Mendoza solo se hace cargo del costo del traslado.

metrotranvia duplas vias (1).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Las nuevas duplas son parte de las inversiones que se están realizando para el funcionamiento del Metrotranvía y se suman a la instalación de molinetes en los paradores para controlar el pago del boleto por parte de los usuarios cuya inversión llega a los 100 mil dólares.

La ampliación del Metrotranvía

Las nuevas trazas llegarán: al norte al Aeropuerto de la provincia y al sur llegará hasta la zona de la Facultad de Ciencias Agrarias en Luján de Cuyo.

En el Norte se realizará la continuación de 6 kilómetros desde la estación Avellaneda de Panquehua -inaugurada en mayo de 2019- hasta el Aeropuerto El Plumerillo. En la actualidad los trabajos tienen un avance superior al 58%.

metrotranvia traza infografia

Actualmente, 30 mil personas usan el Metrotranvía por día y esta cifra podría duplicarse a partir de la extensión del trazado hacia Luján y Las Heras. Esperan que la ampliación se inaugure en 2027.