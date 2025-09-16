Inauguró en el Le Parc la Escuela de Rock Mario Mátar: acá todos los detalles

Luego de 13 años, la Escuela de Rock estrenó su sede definitiva en el Le Parc. Alrededor de 400 alumnos año tras año se acercan a la música de manera gratuita.

La Escuela de Rock “Mario Mátar” inauguró oficialmente con mejoras y acondicionamiento definitivo de su nueva sede dentro del Espacio Cultural Julio Le Parc. El acto contó con la presencia de artistas invitados y marca un hito ya que luego de 13 años de funcionar en lugares prestados, hoy cuenta por fin con una infraestructura adecuada para la enseñanza musical.

Alejandro Moyano, coordinador de la escuela, explicó que si bien la institución se trasladó al Le Parc hace dos años mediante un convenio entre la Municipalidad de Guaymallén y la Provincia de Mendoza, fue en este acto donde se presentó “toda la estructura interna y todas las intervenciones” del renovado espacio. “Siempre funcionó en un edificio prestado, alquilado y reacondicionado, pero no apto para la enseñanza musical. Este año inauguramos el espacio nuevo”, destacó Moyano durante la presentación.

¿Qué podes encontrarte en la Escuela de Rock? Con una matrícula que oscila entre 400 y 450 inscriptos anualmente y una concurrencia efectiva de alrededor de 300 estudiantes, la escuela se consolida como un polo cultural de gran alcance. Su oferta académica incluye clases de saxo, canto, batería, bajo, guitarra eléctrica, teclado y percusión. Una de las actividades centrales son los “ensambles”, donde los alumnos tienen la oportunidad de experimentar el “hecho tangible de tocar”, aplicando los conocimientos adquiridos.

El programa está dirigido a un rango etario amplio, a partir de los 10 años de edad. Moyano enfatizó el carácter fundamental de que se trate de un espacio municipal gratuito: “Los chicos que ingresan pueden no tener ningún conocimiento, es fundamental que sea gratis porque no tienen que costear una actividad que no saben si van a seguir”. Además, la institución provee los instrumentos necesarios para las clases, eliminando una barrera económica crucial para el acceso al arte.

Más allá de la formación técnica, la escuela se define como un “ámbito absolutamente de contención” para los jóvenes. El evento de reinauguración contó con la participación de figuras que respaldan el proyecto, como el reconocido guitarrista Goy Ogalde de Karmelo Santo, Daniel “Pico” Píccolo, baterista de los Enanitos Verdes, y una numerosa delegación de artistas locales, entre los que se destacaron el plástico Andrés Casciani, autor de las intervenciones en el espacio, y Eduardo Ordóñez.