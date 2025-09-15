Marcha universitaria: estos son los cortes y desvíos de tránsito que habrá en Ciudad

La Ciudad de Mendoza anunció cortes y desvíos de tránsito para este miércoles 17 de septiembre debido a la marcha en defensa de la educación pública.

Inspectores municipales coordinarán el operativo de tránsito durante la marcha que culminará en plaza Independencia.

La Ciudad de Mendoza comunicó que este miércoles 17 de septiembre se aplicarán cortes y desvíos de tránsito en distintos puntos de la capital debido a la marcha convocada por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) en defensa de la educación pública.

Marcha educativa en Ciudad de Mendoza: recorrido, horarios y operativos de tránsito Según lo informado, la concentración comenzará a las 15 en el ingreso al campus universitario. Una hora más tarde, la columna avanzará hacia el centro mendocino por calle Carlos Lencinas, Juan B. Justo y avenida Las Heras hasta Mitre, para finalizar en la plaza Independencia, donde se realizará el acto central desde las 17.

La movilización se enmarca en la jornada nacional organizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y se espera una amplia participación de la comunidad educativa, tanto de estudiantes como de docentes y personal universitario.

Cortes de tránsito en el centro de Mendoza este 17 de septiembre por la marcha educativa.

Para garantizar la seguridad vial y la fluidez de la circulación, inspectores municipales de tránsito estarán presentes durante todo el recorrido, coordinando desvíos y asistiendo tanto a automovilistas como a peatones.