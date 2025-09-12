Nueva manifestación contra el ajuste: financiamiento del Hospital Garrahan y universidades

Una nueva marcha se realizo este viernes contra el ajuste en salud y educación, pidiendo que se rechace el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica y la de Financiamiento Universitario. De la misma participaron docentes y alumnos universitarios, médicos y militantes de agrupaciones de extrema izquierda y peronistas.

En el momento central de la marcha, hablaron representantes del Hospital Garrahan, las universidades nacionales y referentes partidarios. Entre ellos destaca la figura de Eduardo Belliboni, quien mantiene un perfil menor que en años anteriores desde las denuncias contra él y el Polo Obrero por los "comedores fantasma".