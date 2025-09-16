Castración y servicios veterinarios gratuitos este viernes 19 de septiembre: en dónde

La Ciudad de Mendoza llevará a cabo un operativo de castración gratuita de perros y gatos, con servicios adicionales de vacunación y desparasitación.

La Ciudad de Mendoza informó que el próximo viernes 19 de septiembre, de 9 a 12.30, se desarrollará un operativo de castración de caninos y felinos en el ingreso del Puesto Gómez, ubicado en el Piedemonte. La iniciativa complementa los relevamientos sanitarios que agentes municipales realizaron en la zona durante este mes.

El servicio será gratuito y por orden de llegada, e incluirá también vacunación antirrábica y desparasitación. Según detallaron desde el municipio, las intervenciones estarán a cargo del equipo de profesionales del Servicio Veterinario Municipal, quienes evaluarán previamente la factibilidad de cada procedimiento en función del estado de salud del animal.

Con estas acciones, la Ciudad busca promover el cuidado responsable de las mascotas, facilitar el acceso a la atención veterinaria y reforzar las medidas de prevención sanitaria en los barrios del Piedemonte.

Jornada de castración, vacunación y desparasitación para mascotas. Prensa Ciudad