Una transitada calle de Ciudad quedó habilitada tras trabajos de reconstrucción

Los trabajos forman parte del plan integral de mejoramiento urbano de Ciudad, que también incluye renovación de veredas y accesibilidad.

La Ciudad de Mendoza reabrió al tránsito vehicular el tramo de calle Martínez de Rozas comprendido entre Julio A. Roca y Martín Zapata, luego de completar su reconstrucción integral. La obra se enmarca en el Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, que contempla la repavimentación de más de 169.000 m² de calzada, equivalentes a unas 143 cuadras, en puntos estratégicos de la capital provincial.

Este programa incluye trabajos de asfaltado en distintos cuadrantes de la Ciudad, con una inversión municipal que busca optimizar la transitabilidad y brindar mayor seguridad vial a vecinos y conductores.

En paralelo, se avanza con el Plan de Renovación de Veredas, que incorpora pisos graníticos grises, líneas podotáctiles para garantizar accesibilidad universal, y la adecuación de acequias, rampas, cordones, rejillas y forestación. El objetivo es ofrecer espacios peatonales seguros, cómodos y sin barreras arquitectónicas, favoreciendo la movilidad de todas las personas, en especial aquellas con discapacidad o movilidad reducida.

obras ciudad La Ciudad de Mendoza avanza con su Plan de Reconstrucción de Calles y Veredas. Prensa Ciudad

Trabajos en veredas de Ciudad Avenida Godoy Cruz Vereda sur, de 9 de Julio a San Martín. Vereda habilitada con precaución: ejecución de detalles y terminaciones.

Vereda norte, de 9 de Julio a San Martín. Circule con precaución: reducción de calzada.