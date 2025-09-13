Una transitada calle de Ciudad quedó habilitada tras trabajos de reconstrucción
Los trabajos forman parte del plan integral de mejoramiento urbano de Ciudad, que también incluye renovación de veredas y accesibilidad.
La Ciudad de Mendoza reabrió al tránsito vehicular el tramo de calle Martínez de Rozas comprendido entre Julio A. Roca y Martín Zapata, luego de completar su reconstrucción integral. La obra se enmarca en el Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, que contempla la repavimentación de más de 169.000 m² de calzada, equivalentes a unas 143 cuadras, en puntos estratégicos de la capital provincial.
Este programa incluye trabajos de asfaltado en distintos cuadrantes de la Ciudad, con una inversión municipal que busca optimizar la transitabilidad y brindar mayor seguridad vial a vecinos y conductores.
En paralelo, se avanza con el Plan de Renovación de Veredas, que incorpora pisos graníticos grises, líneas podotáctiles para garantizar accesibilidad universal, y la adecuación de acequias, rampas, cordones, rejillas y forestación. El objetivo es ofrecer espacios peatonales seguros, cómodos y sin barreras arquitectónicas, favoreciendo la movilidad de todas las personas, en especial aquellas con discapacidad o movilidad reducida.
Trabajos en veredas de Ciudad
Avenida Godoy Cruz
- Vereda sur, de 9 de Julio a San Martín. Vereda habilitada con precaución: ejecución de detalles y terminaciones.
- Vereda norte, de 9 de Julio a San Martín. Circule con precaución: reducción de calzada.
Avenida Sarmiento
- De Belgrano a Perú: corte total de calzada.
Trabajos en calzada
Calle Ituzaingó
- Entre Coronel Díaz y Gobernador González: cortes parciales con trabajos a media calzada y corralitos. Tránsito habilitado con precaución.
- Desde Fray M. Esquiú hasta Gobernador González: corte y despeje completo por trabajos de bacheo.
Calle San Luis
- Tramo San Juan a Salta: calzada reducida por tareas preliminares antes de la pavimentación. Martes y miércoles corte total.
- Tramo Salta a Montecaseros: cortes parciales
Calle Martín Zapata
- Cruce con Martínez de Rozas: corte total.
- Esquina de Belgrano: calzada reducida.
- Entre Paso de los Andes y Boulogne Sur Mer: corte total por trabajos de asfalto solo el 16/9.
Calle Huarpes
- Entre Rufino Ortega y Martín Zapata: solo frentistas por corte de calle Martín Zapata.
Calle Avellaneda
- Entre Granaderos y Tiburcio Benegas: reducción de calzada.