Los debates preelectorales serán obligatorios en la Ciudad de Mendoza

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza aprobó una ordenanza que establece la obligatoriedad de debates públicos entre candidatos a intendente y concejales.

La Ciudad de Mendoza aprobó una ordenanza que instituye la obligatoriedad de los debates preelectorales públicos entre los candidatos a intendente y un concejal por lista. La medida se enmarca en la Ley Provincial Nº 9472 y tiene como finalidad fortalecer la transparencia y el acceso de la ciudadanía a las propuestas electorales.

El texto, publicado este viernes en el Boletín Oficial, establece que la Junta Electoral Provincial será la encargada de reglamentar el procedimiento del debate, en coordinación con universidades, medios de comunicación y representantes de las agrupaciones políticas. Los ejes temáticos incluyen servicios públicos, infraestructura, salud, educación, deportes, seguridad, desarrollo económico, turismo, cultura y medio ambiente.

Transmisión en vivo y sanciones por inasistencia La ordenanza dispone que los debates sean transmitidos en vivo por los canales oficiales de la Municipalidad y en redes sociales, con señal abierta para que cualquier medio pueda retransmitirlos. Además, deberán contar con mecanismos de accesibilidad, como la interpretación en lengua de señas argentina.

Los candidatos que no asistan serán sancionados con la suspensión de espacios de publicidad audiovisual, los cuales se redistribuirán entre los presentes. En el recinto, su ausencia quedará marcada con un cartel que indique su nombre, agrupación política y la palabra “Ausente”.

Con esta medida, la Ciudad de Mendoza busca garantizar que el electorado cuente con información clara y accesible para evaluar propuestas y capacidades de los candidatos en cada proceso electoral.