Prevención de la tortura: capacitarán a funcionarios judiciales

En 2019, la justicia penal de Mendoza -a través de la entonces Séptima Cámara del Crimen- condenó a seis funcionarios del Servicio Penitenciario provincial por el delito de tortura en perjuicio de William Vargas, de 18 años , quien se encontraba detenido en el penal de San Felipe al momento del hecho, en 2010.

La sentencia, confirmada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, constituyó un hito judicial e institucional de relevancia nacional, tanto por la calificación penal de las conductas como por las medidas de reparación ordenadas. Entre ellas, se dispuso la realización de instancias obligatorias de capacitación en investigación y sanción de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuya implementación es seguida por la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte.

Para cumplir con la instancia obligatoria de capacitación, la Suprema Corte solicitó la colaboración del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT),que impulsa especialmente la aplicación efectiva del Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul) y del Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (Protocolo de Minnesota).

En este sentido, ha elaborado la guía de presupuestos mínimos para investigar torturas, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y las recomendaciones institucionales para fortalecer la investigación judicial, basadas en el monitoreo constante y el seguimiento de causas en todo el país.

Asimismo, en el marco de un convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organismo de amplia experiencia en metodologías y técnicas forenses para investigar graves violaciones de derechos humanos, se los ha convocado a coorganizar esta capacitación, disponiendo de su prestigioso plantel profesional.

En el mismo sentido, también tomarán un rol central en la capacitación Verónica Hinestroza -experta colombiana que ha integrado el Comité de actualización del Protocolo de Estambul- y Luis Fondebrider -experto argentino radicado en Madrid que ha integrado el Comité de redacción del Protocolo de Minnesota-, dotando a las jornadas de nivel internacional.

Finalmente, el CNPT también ha convocado a representantes de la Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos XUMEK, entidad que Jornadas de capacitación para la implementación efectiva de los Protocolos de Estambul y Minnesota brinda patrocinio legal al Sr. William Vargas en el ámbito nacional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y con la cual el CNPT ha suscripto oportunamente un convenio de cooperación.

Detalles

Del 16 al 18 de septiembre se realizarán en la Ciudad de Mendoza las “Jornadas de capacitación para la implementación efectiva de los protocolos de Estambul y de Minnesota en Cuyo”, instrumentos internacionales adoptados por Naciones Unidas para la investigación y sanción adecuada de la tortura y otros tratos o penas crueles y de muertes potencialmente ilícitas. Se desarrollará en el Salón de Actos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

El evento contará con expositores de relevancia internacional como Verónica Hinestroza, consultora de organismos internacionales e integrante del Comité de expertos que actualizó el Protocolo de Estambul, y Luis Fondebrider, co-fundador del EAAF y con una amplia trayectoria en la antropología forense liderando investigaciones en más de 65 países y destacándose como miembro del Equipo Forense Internacional que en 2015 actualizó el Protocolo de Minnesota, entre otros destacados expertos.

Quiénes pueden participar

Los destinatarios de la capacitación serán funcionarios judiciales y magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y de los cuerpos médicos forenses de Mendoza, San Juan y San Luis, así como representantes de los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura constituidos en la República Argentina.