Un organismo contra la tortura inspeccionó las cárceles de Mendoza: qué alertó

No obstante, sobre la situación actual de las cárceles comparado con la de hace tres años, desde el CNPT indicaron que aún no pueden dar mayores detalles, ya que deben cumplir un "período de reserva" hasta que se redacte el nuevo informe, que se entregará a las autoridades provinciales con su visión respecto a las condiciones actuales de las cárceles; y recomendaciones para avanzar en una mejora de todo el espectro carcelario.

Torturas en cárceles del país

Al margen, Nielsen dio algunas consideraciones de la situación de las cárceles en Argentina a nivel general, y expresó que "todavía existen casos de tortura de todo tipo en las penitenciarías", pero que muy pocos se denuncian por temor a represalias.

"En términos generales, de cada 10 casos de torturas, se llegan a denunciar sólo tres o cuatro", expresó el comisionado, y agregó que muchas personas que han sufrido ese tipo de abusos (tanto físicos como psicológicos) "espera estar en libertad para poder denunciar".

Según mencionó Nielsen, "lamentablemente siguen sucediendo en distintos espacios de encierro del país la imposición de métodos de asfixia, comúnmente denominado submarino seco, submarino húmedo, golpes en las plantas de los pies, inclusive imposición y pasaje de corriente eléctrica. Estas prácticas aún subsisten en la democracia, no solamente en la Argentina, sino en los distintos lugares del mundo", comentó.

Se trata de un grupo de 16 trabajadores que realizaban tareas en el establecimiento educativo ubicado en el penal de Almafuerte, en Cacheuta. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Penal de Almafuerte, en Cacheuta. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

De acuerdo a la metodología que aplican en el organismo, expresó que ellos ingresan a todos los espacios de las cárceles, ya sea a las celdas, módulos y pabellones; y que también tienen entrevistas confidenciales con los presos, así como también penitenciarios.

"En nuestro caso, relevamos toda la documentación, corroboramos las condiciones de higiene, salud, de la forma en la que viven y también se evalúa el trato que tienen con las personas privadas de la libertad", mencionó.

A su vez, elaboran un informe "con recomendaciones a la provincia donde se sugieren medidas, desde modificaciones normativas, como así también de las prácticas para evitar que se produzcan maltratos".

Por otro lado, indicó que el objetivo final por parte del Comité es "avanzar en conjunto" con recomendaciones que puedan tener un efecto positivo en todo lo que enmarca el servicio penitenciario de cada una de las provincias.

Nielsen también dialogó con MDZ Radio, en el programa After Office, donde hizo referencia a que hay en general "un gran problema que están presente en casi todos los sistemas penitenciarios del país, que es la superpoblación o hacinamiento".

Sobre esto, dijo que las condiciones materiales que han establecido organismos internacionales "que distan bastante de lo exigido, y sobre todo la superpoblación es una problemática, ya que incluso se habla de niveles de superpoblación crítica o hacinamiento, que es ya una situación extrema donde inclusive hay riesgo para la salud o para la vida de las personas que se encuentran".

Por otro lado, también dijo que la atención de salud, tanto física como mental, "es uno de los principales reclamos".

Datos de Mendoza sobre las cárceles

Tomando información oficial, Nielsen señaló que Mendoza es la segunda provincia -luego de Buenos Aires- con la tasa de encarcelamiento más alta, que es de 292 cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional es de 240.

Como otro "fenómeno record", el comisionado indicó que la provincia es la que más presos con condenas cortas (menos de 3 años) tiene. Si bien mencionó que este dato va in crescendo conforme pasan los años a nivel país, Mendoza es un caso donde se ha dado de una forma más rápida.

"No estamos diciendo que deban tener penas más largas, sino que hay veces que estos delitos, que no dejan de serlo, pero son más leves, podrían tener alguna alternativa a la cárcel", comentó el integrante de la CNPT, e indicó que "está probado el efecto deteriorante de la cárcel, donde además estas personas, al tener penas cortas, no pueden realizar algún tratamiento de reinserción social".

De esta forma, habló de estas "alternativas", como la suspensión de juicio a prueba (probation), trabajos comunitarios, penas restitutivas, culminar la escolarización y/o conseguir un trabajo, entre otros.

No obstante, también hizo referencia a la inversión de la provincia en la construcción de cárceles, como lo ha sido últimamente Almafuerte II; o también el anuncio que dio el gobernador Alfredo Cornejo el pasado 1 de mayo, que anunció la construcción de un penal destinado exclusivamente a pequeños delitos.

Mendoza y la inversión en cárceles

Más allá de lo que ocurra con el informe del CNPT, desde la gestión actual del Gobierno, han hecho énfasis en las inversiones en los últimos años sobre las cárceles mendocinas, tanto con nuevas instalaciones, como así también la inversión en la tecnología para mejorar la seguridad.

Penitenciaría de Mendoza. Cámaras de Seguridad. Mendoza. Almafuerte II Inversión en Almafuerte II Prensa Gobierno de Mendoza

De hecho, en noviembre del año pasado la provincia acordó el levantamiento de las medidas cautelares que se habían impuesto hacía 10 años por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente por el estado de las penitenciarías.

Desde el Gobierno se puso el foco en diversas "transformaciones esenciales para un sistema de seguridad eficiente", que incluyeron la construcción de más de 60.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones penitenciarias y la adopción de un marco normativo con más de 60 resoluciones, para "reducir el hacinamiento y fortalecer los servicios de salud y seguridad" en los establecimientos.