Calendario de pagos Anses: cuáles son los pagos de este martes y

La Anses sigue adelante este martes 16 de septiembre con el calendario de pagos de septiembre, que se organiza de manera escalonada de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En esta jornada cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, con DNI terminados en 6.

También se abonan la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, que hoy corresponden a documentos finalizados en 4. A la par, las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminados en 4 perciben su prestación.

Por otra parte, el calendario de pagos indica que hoy se cobra la Asignación por Prenatal y Maternidad a quienes tengan DNI terminados en 8 y 9.

También siguen vigentes las asignaciones de pago único y las familiares de PNC para todas las terminaciones de DNI.

Además, siguen acreditándose las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, vigentes desde el 8 de septiembre y hasta el 10 de octubre, para todas las terminaciones de DNI. En el mismo período también se pagan las Asignaciones de Pago Único (nacimiento, adopción y matrimonio), sin distinción de número de documento.

Con el incremento del 1,9% aplicado este mes, la jubilación mínima quedó en $320.277,18, pero gracias al bono extraordinario de $70.000 los beneficiarios perciben un total de $390.277,18. La jubilación máxima asciende a $2.155.162,17.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $256.221,74, que con el bono alcanza los $326.221,74. Las Pensiones No Contributivas (PNC) llegan a $224.194,02, o $294.194,02 con el adicional.

De esta forma, la Anses asegura hoy el pago a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales, dentro del esquema de acreditaciones de septiembre.