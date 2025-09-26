Suspenden las clases presenciales en toda la provincia por viento Zonda y tormentas eléctricas

La Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la suspensión de clases presenciales para todos los niveles en los turnos vespertino y nocturno en toda la provincia.

La Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la suspensión de clases presenciales para todos los niveles en los turnos vespertino y nocturno en toda la provincia por el viento Zonda y las tormentas eléctricas, con el objetivo de priorizar la seguridad de estudiantes y personal docente.

La suspensión de clases presenciales abarca a toda la provincia. Esta medida alcanza todos los niveles educativos y modalidades académicas en los horarios tarde y noche. La Dirección General de Escuelas adoptó la resolución siguiendo estrictamente las recomendaciones técnicas emitidas por Defensa Civil ante los pronósticos de intensas ráfagas de viento Zonda.

Los establecimientos educativos ubicados en las zonas afectadas trasladaron sus actividades pedagógicas a la modalidad remota. La plataforma Escuela Digital Mendoza permitirá la continuidad del proceso educativo sin interrupciones significativas. Esta alternativa tecnológica garantiza que los estudiantes mantengan el ritmo académico pese a las circunstancias meteorológicas adversas que impiden el desarrollo normal de clases presenciales.