¿Cuándo nos devuelven la primavera?: tarde con posibilidad de chaparrones y Zonda

La primavera llegó con una jornada atípica y trajo nieve a diversas zonas de Mendoza, lo que generó un panorama invernal. El fenómeno afectó principalmente al Valle de Uco , donde se registraron nevadas que obligaron a asistir a familias en La Consulta, San Carlos .

Si bien este domingo se espera que se mantenga la inestabilidad con posibilidad de chaparrones y un frente frío, la situación comenzaría a cambiar en el inicio de la semana.

Para el sur provincial, el Valle de Uco, la zona cordillerana de Luján de Cuyo y parte de la zona Este. el Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa una alerta amarilla por Zonda . "El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", dice el organismo.

Después del frente frío, se espera que las temperaturas asciendan gradualmente. El Servicio Meteorológico pronostica un aumento en las temperaturas.

Martes 23 de septiembre: La máxima será de 22 °C y la mínima de 9 °C.

Lunes 22 de septiembre: La máxima subirá a 23 °C y la mínima a 7 °C.

El resto de la semana continuará con temperaturas en ascenso, con máximas que alcanzarán los 26 °C hacia el final de la semana.

El paso a Chile cerrado

En tanto, desde la coordinación del paso se comunicó que el Sistema Integrado Cristo Redentor se mantendrá cerrado preventivamente en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos durante el domingo.

La medida se debe a la inestabilidad y las nevadas en la cordillera. Se realizarán tareas de control de hielo y transitabilidad este lunes por la mañana para definir una posible habilitación.