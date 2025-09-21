¡Feliz día de la primavera!: El regreso del deseo

¿Sabés soñar? ¡Feliz día de la primavera ! El consumo de euforia nos hace parecernos a lo que soñamos. ¿Y padecer lo que soñamos…? Nos excita el punto de llegada. ¿Y la tan necesaria sensatez del punto de partida….? La mirada es anodina. Creer hace ver. El deseo nos impregna. Cómo son nuestros sueños .

Sabés lo que tenés cuando sabés lo que podés dar.

El deseo nos avergüenza mucho más cuando nos falta.

Y la voluntad es un letargo.

El deseo es un pedido

¿Y vos que pedís en nombre del deseo…?

La realidad nos denuncia.

Una mirada nos puede robar a cambio de un destino.

Nos gustaría creer…

Es la evidencia de la primavera.

La ternura es un convencimiento.

Como puedo dar Gracias aprendo a mirarnos.

Amar te transforma en lo que sos

Nos reconocemos tal como amamos.

El lugar del otro es lo único que podemos dar.

El vínculo es el discernimiento.

Los recuerdos son autoretratos.

La palabra no es un sucedáneo del sentido. Es el sentido.

Nos pone al alcance de mirarnos por primera vez cada vez…

¿Sabés soñar?

Al soñar regresa el deseo…

¡Y retornar a la vida!

Hay tantas promesas de amor… de amor por uno mismo.

No seas tu cómplice.

No seas tu estafa / No seas tu estafador.

¡Cuidado!

Incluso de vos…

¡A cuidar el relato de nuestros traumas!

Si lo que decís te hace sentir mejor….

¡No sos mejor que vos!

Somos lo que sinceramos de nosotros.

La sinceridad es el desempañador de espejos.

¡Y la única admiración!

No cambiar el espejo.

Mirarme antes que mirarte.

“Para desencadenar un proceso de resiliencia, necesitamos soñar y después levantarnos” (Boris Cirulnik)

La palabra es nuestra fidelidad.

Como nos nombramos nos hace capaces de la representación que nos incluye tal como necesitamos ser incluídos.

Una flor nace de nuevo cada vez que alguien, de verdad, la mira.

La primavera es la oportunidad que nos damos

El tiempo es un espejo de resiliencias.

“Para componer un sentido es necesario compartir un proyecto. Pero para provocar una representación que procure una sensación de dicha es preciso que ese proyecto sea duradero y esté diversificado. Cuando una cultura no tiene más proyecto que el del bienestar inmediato, el sentido no tiene tiempo de surgir en el alma de los sujetos que habitan esa sociedad” (Boris Cirulnik)

Tu mirada es lo que esperás.

Lo que das vale más porque vale lo que es para vos y lo que es para el otro.

Dar está tan al alcance de todos como recibir.

El perdón es nuestra medida.

Y es como nos podemos mirar por primera vez…

El perdón es la primavera del sentido.

¡Lo único que podemos dar es dar sentido…

En el nombre del lugar del otro…

