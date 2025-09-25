Alerta por tormentas, vientos de hasta 90 Km/h y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

Se anticipa una jornada inestable en distintas zonas de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este viernes 26 de septiembre por tormentas, viento fuerte y Zonda en distintas zonas de Mendoza.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa. También en Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato y en el sur General Alvear y San Rafael.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas podrían ser localmente fuertes, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de hasta 90 km/h”, indicaron.

Alerta por viento y Zonda para este viernes Además, hay alerta amarilla por viento en toda la provincia. Se prevé que alcance velocidades de entre 40 y 60 km/h con ráfagas de hasta 90 km/h. En tanto que el área cordillerana “será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h”.