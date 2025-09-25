Presenta:

Alerta por tormentas, vientos de hasta 90 Km/h y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas que podrían ser "localmente fuertes".

MDZ Sociedad

Se anticipa una jornada inestable en distintas zonas de la provincia.&nbsp;

Foto: Shutterstock

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este viernes 26 de septiembre por tormentas, viento fuerte y Zonda en distintas zonas de Mendoza.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa. También en Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato y en el sur General Alvear y San Rafael.

alerta lluvias
El SMN emitió un alerta por tormentas para este viernes en Mendoza.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas podrían ser localmente fuertes, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de hasta 90 km/h”, indicaron.

Alerta por viento y Zonda para este viernes

Además, hay alerta amarilla por viento en toda la provincia. Se prevé que alcance velocidades de entre 40 y 60 km/h con ráfagas de hasta 90 km/h. En tanto que el área cordillerana “será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h”.

alerta viento viernes
Toda la provincia bajo alerta amarilla por viento (SMN).

Finalmente, hay alerta amarilla por viento Zonda en la precordillera de Las Heras y Luján, además de la zona baja de Malargüe: “El área podría ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h”, detallaron desde el SMN.

alerta zonda
Se anticipa la presencia de viento Zonda en algunas zonas de Mendoza (SMN).

