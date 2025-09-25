Alerta por fuertes vientos en Mendoza: a qué hora llegarán las ráfagas de hasta 80 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos en Mendoza. Las ráfagas, que podrían superar los 80 km/h, afectarán principalmente a departamentos del Este y precordillera.

Mendoza tendrá este jueves 25 de septiembre una jornada estable y con temperaturas en ascenso. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará despejado, pero ventoso. La mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 26°.

A pesar de este panorama templado en el Gran Mendoza, gran parte de la provincia estará bajo alerta amarilla por vientos. El SMN informó que "el área será afectada por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 80 km/h, especialmente en zonas serranas". "La provincia de San Luis, el este de Mendoza, el este de San Juan, el este de La Rioja, el noroeste de Córdoba y el sur de Catamarca serán afectados por vientos del norte o noreste", agregó el organismo.

Los departamentos alcanzados por la advertencia son General Alvear, Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa y parte de Junín y Rivadavia. Además, la alerta incluye la precordillera de Malargüe, San Rafael, San Carlos, Tunuyán, Tupungato y Luján de Cuyo. Las ráfagas más intensas se esperan entre la mañana y la tarde, con extensión hasta la noche.

Los vientos comenzarán a sentirse desde las primeras horas de la mañana en el Este de Mendoza, con ráfagas que se mantendrán durante gran parte de la jornada y se extenderán hasta la tarde. En la precordillera, en cambio, el fenómeno tendrá mayor persistencia: se iniciará también en la mañana del jueves, pero continuará incluso hasta la madrugada del viernes.