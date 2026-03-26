Música Clásica por los Caminos del Vino: una experiencia para disfrutar con todos los sentidos

Durante la Semana Santa , Mendoza vuelve a convertirse en un escenario donde la música clásica dialoga con el paisaje, la arquitectura, el vino y la identidad cultural. La edición número 26 de Música Clásica por los Caminos del Vino se desarrollará del 30 de marzo al 5 de abril y propone una experiencia que va mucho más allá del concierto tradicional: un recorrido sensorial pensado para disfrutar con tiempo, atención y curiosidad.

Lejos de los formatos rígidos y solemnes que muchas veces se asocian al género, el festival se ha consolidado como una invitación abierta, accesible y profundamente vinculada al territorio. La música se instala en bodegas , espacios patrimoniales, escenarios naturales y salas culturales, generando un cruce singular entre tradición, disfrute y encuentro social. No se trata solo de escuchar, sino de habitar los conciertos.

Esta nueva edición contará con 60 presentaciones distribuidas en los 18 departamentos de Mendoza, reafirmando su carácter federal. A eso se suma una proyección regional e internacional que amplía el alcance de la propuesta: el festival llegará también a San Juan , San Luis y, por segunda vez, cruzará la cordillera para presentarse en Chile . Así, Música Clásica por los Caminos del Vino se transforma en una experiencia cultural que trasciende fronteras y posiciona a Mendoza como un polo creativo de referencia.

Uno de los grandes atractivos del festival es su cuidadosa elección de espacios. Bodegas centenarias, capillas, museos, sitios patrimoniales y paisajes abiertos se convierten en salas de concierto efímeras, donde la acústica natural y el entorno suman una dimensión estética única. Cada función es irrepetible: el sonido se mezcla con el atardecer, el aroma de la tierra, la arquitectura y el silencio atento del público.

Esta edición volverá a apostar por escenarios al aire libre y espacios vinculados al patrimonio cultural mendocino, reforzando una idea clave: la música clásica no es un lujo distante, sino una forma de expresión viva que puede integrarse a la experiencia cotidiana, al turismo y al disfrute colectivo.

Un ritual de Semana Santa

Con el paso de los años, Música Clásica por los Caminos del Vino se convirtió en un ritual para mendocinos y visitantes. Para muchos, asistir a uno o varios conciertos forma parte del plan ineludible de Semana Santa, al mismo nivel que recorrer bodegas, disfrutar de la gastronomía local o escaparse a la montaña.

El festival propone una pausa en medio del ritmo acelerado: escuchar con atención, compartir en silencio, dejarse atravesar por la música en espacios que invitan a la contemplación. Esa combinación explica, en buena parte, por qué el ciclo logra convocar tanto a públicos especializados como a personas que se acercan por primera vez al género.

TITO-FRANCIA-por-DANIEL-BARRACO- Tito Francia. Foto: Daniel Barraco

Un homenaje con identidad mendocina

La edición 2026 tendrá además un eje especial: el homenaje a los 100 años del nacimiento de Tito Francia, una figura central de la cultura mendocina. Reconocido por su aporte a la música popular y su vínculo con la Vendimia, Francia representa un puente entre lo académico y lo popular, una síntesis que dialoga con el espíritu del festival.

Este reconocimiento no solo rescata su obra, sino que pone en valor una identidad musical propia, anclada en el territorio y proyectada hacia nuevas generaciones. La presencia de su legado en la programación suma profundidad y sentido a una edición que mira tanto al pasado como al futuro.

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Música que viaja

La expansión del festival hacia otras provincias y países es otro de los puntos destacados. En San Juan, el ciclo llegará a la Bodega Sierras Azules; en San Luis, al Cine Teatro San Luis; y en Chile, habrá presentaciones en el Museo Barburiza de Valparaíso y en la Escuela San Pedro de Quintay. Esta proyección refuerza el carácter integrador del evento y su capacidad de adaptarse a distintos contextos sin perder identidad.

La música clásica se vuelve así un lenguaje común que conecta paisajes, culturas y públicos diversos, llevando el sello mendocino más allá de sus límites geográficos.

Cultura y solidaridad

Fiel a su esencia, el festival mantiene su perfil solidario. El acceso a varios de los conciertos se realiza mediante el canje de entradas por leche en polvo, destinada al Banco de Alimentos de Mendoza. De este modo, la experiencia cultural se vincula con un gesto concreto de compromiso social, sumando una dimensión ética al disfrute estético.

La mecánica es simple y ya conocida por el público habitual, pero no por eso menos significativa: cada entrada representa una contribución directa a quienes más lo necesitan, reforzando la idea de que la cultura también puede ser una herramienta de transformación social.

Una invitación a dejarse llevar

Música Clásica por los Caminos del Vino no propone únicamente una grilla de conciertos, sino una forma de vivir la música. Es una invitación a descubrir nuevos espacios, a escuchar con otros sentidos, a vincular el arte con el paisaje y el tiempo compartido. En un contexto donde las experiencias auténticas ganan valor, el festival ofrece una combinación difícil de replicar.

Ya sea en una bodega al atardecer, en un teatro histórico o en un espacio patrimonial, cada función promete un encuentro íntimo entre intérpretes y público. Y ese encuentro, sostenido durante más de dos décadas, es la clave de su vigencia.

El cronograma de concierto, que alcanza a estos puntos y los 18 departamento de Mendoza, puede consultarse ingresando aquí.