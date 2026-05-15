Todas las fotos y Sociales del cóctel de honor de Sitevinitech 2026

Con un fuerte mensaje orientado a la innovación, la competitividad y el futuro de la industria del vino, este pasó una nueva edición de Sitevinitech , la feria más importante de tecnología, insumos y servicios para la vitivinicultura de Latinoamérica.

Durante su discurso de bienvenida, Arturo Yaciófano, director general de Sitevinitech, agradeció especialmente el acompañamiento de los expositores y destacó la fuerte renovación que presentó esta edición de la feria, con un 30% de nuevas empresas participantes.

“Esta renovación refleja el dinamismo y la necesidad constante de innovar que tiene hoy la industria vitivinícola”, expresó.

En representación de Sitevi Francia, Eric Dulong agradeció el acompañamiento de Mendoza y de todos los actores locales que hacen posible la realización de un evento de nivel internacional.

Además, destacó el trabajo de los equipos comerciales y realizó un emotivo homenaje a María Laura Chiesi, socia histórica de la feria fallecida el año pasado y una de las figuras clave en el desarrollo de Sitevinitech en Mendoza.

Durante su intervención, señaló que incluso desde Francia observan con admiración el presente de Sitevinitech Argentina y el crecimiento sostenido que ha tenido la feria en la región.

Sitevinitech 2026: una feria que ya es parte del calendario mendocino

Sitevinitech 2026 también reunió a destacadas figuras de la vitivinicultura, entre ellas enólogos, ingenieros agrónomos, empresarios, consultores y referentes técnicos de distintas regiones del país y del exterior, consolidando a la feria como uno de los principales espacios de encuentro e intercambio de conocimiento para la industria.

Con más de 150 expositores, rondas de negocios, conferencias, demostraciones tecnológicas y visitantes de distintos países, Sitevinitech 2026 vivió una edición histórica que vuelve a posicionar a Mendoza como epicentro de la innovación vitivinícola latinoamericana.

No te pierdas la galería de fotos de MDZ Sociales:

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (2) Patricia Bandino y Carlos López.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (19) Carlos Pulenta junto a su hija Paula.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (10) Elena Alonso -Elena Financiera, que celebra sus... ¡más de 300 mil seguidores en Instagram!- junto a Elio Guidarelli.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (40) Arturo Yaciófano y Eric Dulong -presidente del Congreso de Exposiciones de Bordeaux y presidente de Sitevinitech Internacional-.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (1) Rodrigo Báez, Eduardo Castellino y Francisco Báez.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (3) Alejadro Zlotolow, Belén Graffigna y Gabriel Fidel.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (5) Alejandra Corradi, su esposo el enólogo Silvio Alberto, Jurgen Kohlberg de Grandchant -rector de la Universidad Católica Boliviana- y María Carolina Soto.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (4) Julieta Contreras y Paul Moyá.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (7) El jazz se escuchó en la ex bodega Arizu.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (9) Lucas Magnasco, Matías Boll, Santiago Ramírez y Ángel López.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (11) Antonella Vera, reina del Bonarda, junto a la periodista Lila Levinson.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (36) Talentosas enólogas: María Eugenia Baigorria, Gabriela Celeste y Miriam Gómez.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (24) Juan Pablo Vallone y Bernardita Girotti.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (12) Diego Bertona, William Perulan y Adrián Crundo.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (13) Walter Pavón, de Bodegas de Argentina, junto a su hijo Maxi.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (14) Adriana Portabella y Marcelo Chiarpotti.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (15) Cecilia Flores, Carlos Yaciófano y Philippe Caraguel.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (33) El cóctel fue muy concurrido y los momentos artísticos, muy aplaudidos.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (16) Fede Croce junto a Cristina Rodríguez, quien estuvo a cargo de la locución de los eventos de Sitevinitech 2026.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (37) Carolina Macaya y Nigel Stoddart.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (17) Mauricio Pace y Franco Mateu.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (18) Daniela Araoz, Jessica Blanco y Fede Castellino.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (21) Martina Pantin, Celina Bonfanti, Juana Laborde y Sofía Rubio.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (27) Un momento performático con el fuego como protagonista.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (8) El staff de la empresa New Holland, muy buena onda.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (22) Fernando González, Soledad Labin, jimena Philip y Fernando Perera.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (23) Silvia Mechulán, Gustavo Albera, Carlos Pulenta y Paula Pulenta.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (41) ¿Los más fotografiados? Arturo Yaciófano y Eric Dulong: ¡todos querían foto con ellos!

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (46) Silvina Yaciófano, Gonzalo Colombo, Jenny Waldein de Arizu y Gustavo Arizu.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (25) Almendra, Oliverio, Marianela y Aldana: un cuarteto con onda.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (29) Marcos Ortega -plan bonarda-, el enólogo Roberto González, Oscar Pinco y Adriana Carrasco.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (30) Tomás Forte, Martín Bóveda y Fernando Mahlknecht.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (31) Fatmi Kazar junto a Ingrid Kuraitis.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (34) Walter López, Analia Videla y Gustavo Flores Bazán.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (35) Los chicos de Industria y medicina/Foss.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (26) La creatividad y las performances se amalgamaron con las charlas de los invitados.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (42) Pablo Felhman, Fernanda Sosa, Corina García, Verónica Santander, Marcela Pascual, Eduardo Castellino y Carolina Salas.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (38) Arturo Yaciófano y Eric Dulong saludaron a los diferentes expositores de Sitevinitech Mendoza 2026.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (43) Eric Dulong, Belén Graffigna, Arturo Yaciófano y Eduardo Castellino.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (44) Ezequiel Morales, Mercedes Giles y Diego Mancusi -infocampo-.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (45) Agustina introna y Martina Campos.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (47) Franco Filizzola, Enzo Cipolatti, Alejandro Filizzola, Mauro Ortega y Daniel Garone.

cOCTEL sITEVINITECH 2026 (49) Arturo Yaciófano fue el gran anfitrión de la noche.