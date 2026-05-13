New Holland llega a Sitevinitech 2026 con nuevas soluciones tecnológicas para el sector vitivinícola

New Holland busca pisar fuerte en el sector vitivinícola. En el marco de la feria Sitevinitech 2026 , la empresa presenta en Mendoza su renovado portfolio de maquinarias, el cual está pensado específicamente para darle soluciones a los productores, poniendo foco en la tecnología y productividad.

En ese sentido, Federico Arroyo, gerente de Marketing de New Holland, destacó que la empresa busca fortalecer su presencia en el mercado vitivinícola con equipos diseñados para las necesidades específicas del sector. "New Holland es una empresa global que lleva una historia bastante prolongada en lo que es la agroindustria, comenzando en 1890 hasta el día de hoy, donde tenemos el portfolio de productos más completo del mercado", contó.

En la antesala de Sitevinitech 2026, New Holland realizó un evento privado en el que el principal atractivo fue la cosechadora de uva Braud 9070L. "Estamos presentando un portfolio completo enfocado específicamente en la vitivinicultura, con la estrella que es la cosechadora de uva Braud 9070L, que es el modelo más reciente que tenemos en el mercado, capaz de procesar grandes extensiones de viñedos", detalló Arroyo.

El gerente de Marketing de New Holland, Federico Arroyo dio detalles de las novedades del portfolio de la compañía.

Sobre las mejoras incorporadas en el nuevo modelo, se destaca que la máquina cuenta con mayor potencia y nuevas herramientas tecnológicas. "Se mejoró la capacidad del motor, la transmisión, los sistemas de guiado y los sistemas de telemetría que ya tenía incorporados y que ahora se han reforzado", explicó el gerente de Marketing de New Holland.

Además, remarcó que la maquinaria permite optimizar el trabajo durante la cosecha. "Está pensada para el productor que hoy necesita tener gran capacidad de procesamiento de cantidades de uva con una descarga eficiente en los puntos de transporte", agregó. También se mejoró la tecnología de asistencia en marcha de atrás y de descarga de la tolva.

Si bien este modelo fue diseñado principalmente para viñedos en sistema de espaldero, también existen versiones adaptadas a otros cultivos. En ese sentido, Arroyo explicó que “existe una versión que sirve para otro tipo de cultivos, como olivos o frutales".

Tractores para el trabajo en viñedos

New Holland también exhibió su línea de tractores, que están especialmente diseñados para tareas dentro de los viñedos y que complementan las tareas de la vendimiadora Braud 9070L. Se trata de los modelos TD4F, TT4, TK4 y TT3.50.

"Son modelos que van desde los 50 hasta los 90 caballos de potencia, que es justamente lo que necesita hoy el mercado frutícola o vitivinícola", explicó Arroyo, que además agregó que se trata de máquinas que, a partir de su diseño y tamaño, están “pensadas para poder incorporarse dentro de la producción entre viñedos, con medidas acordes para el procesamiento de la uva".

Federico Arroyo Tractores (2) En la antesala de Sitevinitech 2026, New Holland realizó un evento para mostrar sus renovadas maquinarias. Julieta Caballero - MDZ

Financiamiento para productores

Cabe destacar que New Holland ofrece distintas alternativas de financiamiento para facilitarle la adquisición de sus maquinarias a los productores.

Ante un escenario económico que desafía al sector vitivinícola, Arroyo explicó que la empresa tiene “distintas opciones de financiación, más allá del contado”. En ese aspecto, detalló que “New Holland cuenta con su propio brazo financiero, que es CNH Capital”. Para la compañía, el financiamiento forma parte de “un paquete de soluciones para los productores”.

En paralelo, también expuso que en la empresa tiene una alianza con el banco Santander. Sobre esto Arroyo detalló que la entidad bancaria “tiene tasas muy particulares para nuestros clientes".

Servicio postventa y monitoreo en tiempo real

Uno de los aspectos que la compañía destacó como diferencial fue el servicio postventa y la asistencia tecnológica permanente, algo que Arroyo resaltó como “una de las necesidades más importantes del productor”.

En ese sentido, Arroyo destacó que uno de los pilares de New Holland es la importancia que le dan a la “capacitación y preparación de todos los técnicos y del personal que realiza tareas de postventa. Por eso se llevan adelante capacitaciones en nuestro centro de entrenamiento ubicado en la fábrica de Ferreyra, en Córdoba”.

Además, señaló que la empresa complementa ese trabajo con herramientas tecnológicas de monitoreo. “Contamos con servicios de telemetría y una central de inteligencia desde la fábrica, que también está disponible en las instalaciones del concesionario en Mendoza, donde se puede monitorear el funcionamiento de todas las máquinas y realizar mantenimiento preventivo o controles exhaustivos en todo momento”, agregó.

En esa línea, explicó que las máquinas cuentan con monitoreo constante que permite llevar un control exhaustivo y al instante. "La máquina transmite datos en tiempo real que se ven en el concesionario y en la fábrica, y a partir de ahí los técnicos pueden darle asistencia inmediata al cliente", aseguró.

Un portfolio que va más allá de la vitivinicultura

Además de las soluciones para el sector vitivinícola, Arroyo recordó que la oferta de New Holland también incluye cosechadoras de grano, tractores de alta potencia y pulverizadores fabricados en Córdoba, como la línea Defensor que son los pulverizadores 3000, o los 4000, “que son de mayor tecnología y que actualmente están incorporándose al mercado a partir del mes de marzo de este año”.

Cabe destacar que en la región de Cuyo, la representación exclusiva de la empresa está a cargo de Agromaq Virdó, concesionaria que fue anfitriona del evento y es uno de los grandes protagonistas de Sitevinitech 2026, donde en un importante stand estará exhibiendo los productos de New Holland.