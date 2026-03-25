Así es el fondo de la Laguna del Diamante: el video que revela un paisaje oculto bajo el agua

La Laguna del Diamante es uno de los espacios naturales más emblemáticos y protegidos de Mendoza. Ubicada a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de San Carlos , esta reserva de alta montaña se destaca por su paisaje imponente, su valor ambiental estratégico y su fuerte carga simbólica dentro del patrimonio natural cordillerano.

Conocida por el espejo de agua que refleja la silueta del volcán y por ser el punto de nacimiento del río Diamante, la laguna suele ser observada desde la superficie. Sin embargo, un reciente registro audiovisual permitió correr el velo sobre un aspecto poco explorado: su mundo subacuático. Las imágenes ofrecen una perspectiva distinta de este entorno extremo, donde la vida se abre paso incluso bajo condiciones de altitud, frío y aislamiento.

El registro fue realizado por Aconcagua Buceo , un equipo especializado en inmersiones técnicas y de altura, que compartió el video a través de su cuenta de Instagram. En la descripción del reel, los buzos detallaron las condiciones en las que se llevó a cabo la experiencia, marcada por las exigencias propias de un entorno de alta montaña.

Según explicaron, la inmersión se realizó en la Laguna del Diamante, a 3.300 metros sobre el nivel del mar. En superficie, las condiciones fueron complejas, con vientos que superaron los 80 kilómetros por hora. Bajo el agua, en cambio, el escenario resultó notablemente más estable, con una visibilidad aproximada de 10 metros y la presencia de extensos jardines de algas a lo largo de la costa.

La inmersión tuvo lugar a los pies del Volcán Maipo, en un entorno que los propios buzos definieron como único en Argentina por su altitud, su geografía y la pureza del ambiente.

laguna del diamante atardecer

Una reserva clave para la protección del agua y los ecosistemas

La Laguna del Diamante forma parte de una reserva natural de unas 192.000 hectáreas, creada con el objetivo de conservar su paisaje, sus humedales, glaciares, flora, fauna y material arqueológico y paleontológico. Su protección no solo responde a su valor escénico, sino también a su importancia como fuente hídrica.

Desde este espejo de agua nace el río Diamante, un curso esencial para el riego del oasis productivo del Valle de Uco. La preservación de la cuenca alta resulta estratégica para garantizar la disponibilidad y la calidad del recurso hídrico, lo que explica las restricciones de uso y las políticas de conservación vigentes en la zona.

Un origen volcánico que define el paisaje

La laguna se asienta sobre una antigua caldera volcánica del período Cuaternario, producto del colapso de un volcán que dejó una gran depresión con forma de olla. Alimentada principalmente por deshielos, alcanza una profundidad cercana a los 70 metros y está rodeada por vegas altoandinas y campos de escoria volcánica que refuerzan su carácter agreste.

Uno de los rasgos más reconocidos del lugar es el reflejo del Volcán Maipo en el espejo de agua. En condiciones de calma, esa imagen genera una figura romboidal que recuerda a un diamante, origen del nombre que identifica a la laguna y a toda la reserva.

Flora y fauna adaptadas a un ambiente extremo

La vegetación de la zona ha desarrollado adaptaciones específicas para sobrevivir al frío extremo, la sequedad, la intensa radiación solar y los fuertes vientos. Raíces profundas, tallos carnosos y follajes compactos permiten que especies como la yareta, la leña amarilla y los pastizales de huecú prosperen en este entorno.

En cuanto a la fauna, el guanaco es la especie más emblemática y vulnerable de la reserva. Se desplaza en manadas y migra hacia zonas más bajas durante el invierno. También habitan el área pequeños mamíferos de alta montaña y una variada comunidad de aves, entre ellas cauquenes, dormilonas, jilgueros, suris cordilleranos y, de manera ocasional, cóndores.

El espejo de agua alberga tres especies de truchas -marrón, fontinalis y arco iris- introducidas mediante siembras, sin certeza de que existieran peces autóctonos con anterioridad.

Mirar para comprender y conservar

El video subacuático permite asomarse a una dimensión poco conocida de la Laguna del Diamante y refuerza el valor de este ecosistema de alta montaña. Lejos de promover la intervención, el registro invita a comprender la complejidad y fragilidad de un ambiente que combina belleza, biodiversidad y un rol ambiental clave para Mendoza.

Por estos días, el sitio ha estado cerrado al público debido a un temporal que azotó la zona. Sin embargo, puede visitar por el día o se puede acampar y realizar distintas actividades como pesca deportiva, senderismo, ciclismo y picnic. En todos los casos, se debe adquirir la entrada por internet previamente a la visita.

El video del fondo de la Laguna del Diamante