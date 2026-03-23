Comienza el desembolso en obras para potenciar el turismo de Mendoza: cuáles son las elegidas

El Gobierno Provincial arranca con el desembolso de dólares para obras que están enfocadas en la promoción del turismo de Mendoza . En total son nueve proyectos con ese fin , y el primero en recibir forndos será la ejecución de "Ciudad del Vino", iniciativa que tiene Godoy Cruz en el Espacio Arizu.

La ejecución total de los nueve proyectos pasó de U$S 25 millones, que se habían comprometido en diciembre pasado, a U$S 30 millones, actualización que se dio en este primer trimestre del año, todo costeado a partir de los fondos del resarcimiento por los perjuicios de la promoción industrial.

El programa de fomento turístico lo coordina la subsecretaría de Infraestructura junto con el Ente de Turismo Mendoza (Emetur) y los ocho municipios donde se realizan las obras.

Como se dijo, "Ciudad del Vino" en Godoy Cruz será el inicio operativo de este esquema, tras una evaluación técnica que priorizó la "innovación, la sostenibilidad y el impacto económico regional".

El financiamiento otorgado deberá ser reintegrable, como todos los fondos del resarcimiento. En este caso, los municipios deberán devolver el capital en un plazo de 10 años. Para la "Ciudad del Vino", la comuna que hoy dirige Diego Costarelli, será un desembolso por U$S 10 millones.

Según marcaron en el Gobierno, este mecanismo "asegura que el fondo sea rotatorio, permitiendo que la inversión vuelva a la Provincia para financiar nuevas obras estratégicas en el futuro".

espacio arizu inaugura (12).JPG La Ciudad del Vino se realizará en el Espacio Arizu. ALF PONCE MERCADO / MDZ

"La infraestructura es un servicio que debe potenciar nuestra matriz económica. Con este concurso, estamos premiando la planificación y la capacidad de los municipios para generar proyectos que trasciendan la obra civil y se conviertan en motores de desarrollo", señaló Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura.

Por otro lado, el intendente godoycruceño agregó que la obra "no es sólo de un museo, será un atractivo turístico y una propuesta cultural. Estamos hablando de un espacio donde el vino hará dialogar la historia, la identidad, la tecnología y los sentidos”.

Como contó MDZ, el futuro museo será el espacio del vino tecnológicamente más avanzado del país. Tendrá piezas con realidad aumentada, hologramas y simulaciones interactivas.

Además, se recupera el patrimonio histórico de la Bodega Arizu y lo proyecta al futuro.

La propuesta prevé un fuerte impacto en el turismo, ya que atraerá visitantes de nivel medio y alto, interesados en la enogastronomía y la cultura, provenientes en su mayoría de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Francia, Alemania, Buenos Aires y Córdoba.

Los proyectos de inversión en turismo en Mendoza

El financiamiento aprobado se distribuirá entre los siguientes municipios y proyectos:

Godoy Cruz : Ciudad del Vino de Mendoza, con una inversión de U$S 9.999.360 .

Las Heras : Plan Integral de Infraestructura Turística en Alta Montaña “Puente del Inca – Las Cuevas”, por U$S 15.000.000 .

Rivadavia : Centro tradicionalista en la Casa Duffau, con U$S 335.570 .

Rivadavia : Puesta en valor de la Bodega Gargantini, con U$S 451.389 .

Maipú : Museo de la Olivicultura y el Aceto, con una inversión de U$S 1.076.600 .

Junín : Recuperación y puesta en valor del Molino Histórico “Hacienda del Libertador”, con U$S 350.000 .

Ciudad de Mendoza : Sala inmersiva en el Museo Casa de San Martín, con U$S 225.000 .

General Alvear : Parque recreativo de la Ciudad / Costanera Centro, con U$S 2.500.000 .

Lavalle: Casa de Regionales en el Museo Histórico Natural de Lavalle, con U$S 106.245

Obras en Puente de Inca

De los mencionados, se destaca también el plan integral de puesta en valor de Puente de Inca - Las Cuevas, en Alta Montaña.

Según informó MDZ en noviembre pasado, el intendente lasherino Francisco Lo Presti mencionó que el plan incluye “mejoras en senderismo, mejores servicios de ubicación, el tema de los baños, generar instancias para contemplar el lugar de otra manera y un espacio más ordenado respecto al estacionamiento”.

La iniciativa apunta a reforzar el atractivo sin alterar la esencia del paisaje. El entorno presenta características únicas: el puente natural mide 48 metros de longitud, 28 de ancho y ocho de espesor, con estalactitas, inflorescencias cálcicas y formaciones heladas que en invierno acentúan su misticismo.

puente del inca (2).jpg Puente de Inca. ALF PONCE / MDZ

Además, se encuentra en un punto clave del histórico Camino del Inca y estuvo vinculado al paso del Ejército de los Andes durante la campaña de 1817.

La modernización prevista buscará facilitar la visita sin afectar la fragilidad de un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad de Argentina dentro del Qhapaq Ñan, declarado por la Unesco en 2014. Ordenamiento, accesibilidad, servicios y senderos seguros son algunos de los ejes del proyecto.