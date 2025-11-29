Así será la transformación de dos joyas turísticas de Las Heras: Puente del Inca y El Plumerillo

Con la aprobación del Presupuesto 2026, Las Heras dio un paso firme hacia un ambicioso proceso de transformación territorial que combina infraestructura, turismo y puesta en valor del patrimonio cultural.

El intendente Francisco Lo Presti destacó que el 38% del gasto total del próximo año se destinará exclusivamente a obra pública, una definición que coloca a dos proyectos estratégicos en el centro de la escena: la revalorización del Campo Histórico El Plumerillo y la incorporación de nuevos servicios e infraestructura en Puente del Inca .

Estas iniciativas cuentan con el respaldo del Gobierno provincial, a través de un préstamo calificado como “muy conveniente”, tal como confirmó el jefe comunal. La comuna presentó formalmente los proyectos y obtuvo financiamiento por 15 millones de dólares, que permitirán avanzar con obras largamente esperadas en dos puntos emblemáticos para la identidad y la oferta turística de Mendoza.

A 2.700 metros de altura y en pleno corazón de la cordillera, Puente del Inca es uno de los paisajes naturales más impactantes de Mendoza y un paso obligado para quienes viajan hacia Chile o visitan la localidad de Uspallata. Su formación geológica única -un arco natural que se extiende sobre el río Las Cuevas-, sus aguas termales y su carga histórica y legendaria lo convierten en un atractivo de escala internacional y uno de los sitios más fotografiados de la provincia.

Consciente del valor excepcional del sitio, Lo Presti explicó que la intervención planificada no replica proyectos anteriores, sino que se trata de una obra “mucho más compleja” centrada en mejorar la experiencia del visitante y ordenar el uso del espacio.

Durante la celebración por los 25 años de la Reserva Natural Villavicencio, el intendente detalló a MDZ Estilo que el plan incluye “mejoras en senderismo, mejores servicios de ubicación, el tema de los baños, generar instancias para contemplar el lugar de otra manera y un espacio más ordenado respecto al estacionamiento”.

puente del inca turismo (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

La iniciativa apunta a reforzar el atractivo sin alterar la esencia del paisaje. El entorno presenta características únicas: el puente natural mide 48 metros de longitud, 28 de ancho y ocho de espesor, con estalactitas, inflorescencias cálcicas y formaciones heladas que en invierno acentúan su misticismo. Además, se encuentra en un punto clave del histórico Camino del Inca y estuvo vinculado al paso del Ejército de los Andes durante la campaña de 1817.

A su riqueza natural y cultural se suma su profundo anclaje en la tradición. La leyenda quechua que explica su formación —en la que un ejército de guerreros se transforma en piedra para permitir que un príncipe enfermo acceda a las aguas termales- dota al sitio de un valor simbólico que atrae a turistas de todo el mundo. También guarda los restos del antiguo Hotel Termal del Puente del Inca, destruido por un alud en 1965, cuya capilla intacta suma un elemento adicional al magnetismo del lugar.

La modernización prevista buscará facilitar la visita sin afectar la fragilidad de un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad de Argentina dentro del Qhapaq Ñan, declarado por la Unesco en 2014. Ordenamiento, accesibilidad, servicios y senderos seguros son algunos de los ejes del proyecto.

campo historico plumerillo rutas sanmartinianas (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

El Plumerillo: centro de interpretación para revivir la gesta sanmartiniana

El segundo proyecto destacado del presupuesto es la puesta en valor del Campo Histórico El Plumerillo, un sitio fundamental para la historia argentina y mendocina. Allí, el General José de San Martín entrenó a más de cinco mil patriotas que integrarían el Ejército de los Andes, en uno de los capítulos más relevantes de la independencia sudamericana.

Lo Presti subrayó que este espacio “es el corazón de la geografía sanmartiniana”, por lo que su recuperación es clave para fortalecer la identidad local y, al mismo tiempo, potenciar la oferta turística cultural.

La propuesta municipal contempla la creación de un moderno centro de interpretación y un salón de usos múltiples apto para realizar actividades durante todo el año. Entre ellas, el intendente destacó la posibilidad de montar la obra de teatro sobre la Gesta Sanmartiniana incluso en invierno, bajo techo y con mejores condiciones técnicas.