Cuál fue la primera actividad de Cornejo tras regresar su gira por Nueva York

El gobernador Alfredo Cornejo regresó de gira por Nueva York tras participar la semana pasada de la Argentina Week y mantener una serie de reuniones en esa ciudad estadounidense. En su retorno a Mendoza, el mandatario provincial visitó Las Heras y anunció inversiones educativas para las escuelas de ese departamento.

Este lunes, Cornejo y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, acordaron con Francisco Lo Presti, intendente de Las Heras, el destino de las partidas correspondientes al reparto de los fondos del financiamiento educativo 2026.

El Gobierno provincial y el municipio acordaron el destino de los fondos del financiamiento educativo 2026 para mejorar la infraestructura escolar. Durante la visita también se entregó material deportivo a 11 escuelas del departamento, entre ellas 8 secundarias y 3 primarias.

Esta fue la primera actividad oficial que realizó el gobernador tras regresar de su viaje a Estados Unidos. La semana pasada el mandatario mendocino estuvo en la Argentina Week, el evento de inversiones que se realizó en la Ciudad de Nueva York.

García Zalazar destacó la importancia del trabajo articulado con los municipios para fortalecer la infraestructura escolar y la calidad educativa en toda la provincia. En ese marco, destacó los recorridos territoriales que se realizan para concretar estos convenios de financiamiento educativo con los gobiernos locales.

El ministro señaló que “los municipios colaboran con obras de infraestructura y mejoras del entorno escolar, como iluminación, veredas o cierres perimetrales”. En ese sentido, indicó que en la escuela visitada “se están realizando mejoras en el techo y en el sistema eléctrico”.

Además, destacó el avance del programa de convenios con los municipios y precisó que “ya es el quinto municipio con el que firmamos este año”. El objetivo, señaló, es que “antes de abril los 18 departamentos estén incorporados a este esquema de inversión en infraestructura educativa”.

El ministro subrayó el compromiso de las comunidades educativas y agradeció “el trabajo de las cooperadoras y de las familias que acompañan a las escuelas”.

Finalmente, destacó la colaboración del municipio de Las Heras y señaló que “en estos días también trasladamos una escuela de educación especial a un predio donado por el municipio”. En ese contexto, sostuvo que “cuando hay colaboración entre instituciones los resultados llegan más rápido”.

A su turno, el intendente de Las Heras destacó la importancia de que los recursos destinados a educación se traduzcan en acciones concretas y sostuvo que “los fondos educativos que llegan deben volver a la educación, y eso es lo que estamos haciendo”.

Lo Presti explicó que el municipio trabaja en distintas líneas de acompañamiento a las instituciones educativas y señaló que esto se realiza “no solo con infraestructura, sino también acompañando el desarrollo deportivo y educativo de las escuelas”.

También puso el acento en el trabajo de una de las instituciones visitadas y comentó que “esta escuela recibió un reconocimiento en olimpíadas de matemática”. En ese marco, remarcó que “trabajar codo a codo con las escuelas fortalece todo el sistema educativo”.

Finalmente, Lo Presti remarcó el impacto de la educación en el desarrollo social y sostuvo que “una sociedad más educada siempre tiene más oportunidades de desarrollo”.

El compromiso del municipio

Desde la Municipalidad de Las Heras aseguraron que realizarán distintas obras de infraestructura, reparación y mantenimiento en escuelas del departamento. Entre ellas se incluyen veredas, cordón cuneta, rampas, pavimento, forestación y obras de saneamiento e iluminación en los entornos escolares.

También se avanzará en la construcción y remodelación de Centros Educativos de Primera Infancia. Asimismo, se realizarán instalaciones de agua, electricidad, gas y sanitarias, limpieza de tanques, desagote de pozos, cerramientos y refacciones en cubiertas de techos.

Finalmente, se harán tareas de pintura general y se comprarán e instalarán aires acondicionados, calefactores, calefones, termotanques y calderas.