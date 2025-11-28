La Reserva Villavicencio festejó sus 25 años: todas las fotos de la celebración en el histórico hotel

La Reserva Natural Villavicencio celebró, el jueves 27, un nuevo hito en su trayectoria: sus 25 años como Área Natural Protegida. El encuentro, realizado en el emblemático hotel , reunió a colaboradores, aliados institucionales y miembros de la comunidad en una tarde dedicada a repasar los avances logrados y los desafíos que vienen.

El gobernador Alfredo Cornejo fue uno de los invitados especiales. Junto a él, llegaron el intendente de Las Heras , Francisco Lopresti, y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; los ministros Jimena Latorre, de Energía y Ambiente; y Rodolfo Vargas Arizu, de Producción; y el subsecretario de Cultura, Diego Gareca.

El gobernador Cornejo destacó el trabajo sostenido desde el año 2000, que permitió transformar a Villavicencio en un ejemplo de conservación. Afirmó que su gestión busca replicar este modelo en otras áreas protegidas de la provincia y recordó que durante su primer mandato acompañó el proceso para que el sitio fuera reconocido como Sitio Ramsar por la protección de sus humedales.

La directora de la reserva, Silvina Giudici , adelantó que el desafío de los próximos 25 años será seguir integrando ciencia, comunidad, empresa y naturaleza para fortalecer la conservación y la sostenibilidad del lugar. “Transformamos un paisaje en un modelo y un compromiso en una red que une ciencia, comunidad, empresa y naturaleza. El desafío para los próximos 25 años es seguir construyendo este camino”, dijo Giudici.

En el acto también se reconoció a quienes sostuvieron este proyecto durante todos estos años: guardaparques, científicos, técnicos y colaboradores.

La jornada fue acompañada por un imponente sol mendocino.

Las cifras de la Reserva Villavicencio

Desde su creación, la Reserva consolidó un modelo de gestión ambiental que hoy es referente en la región. Con foco en conservación, educación e investigación científica, el área protegida ha impulsado acciones que transformaron el territorio y su vínculo con la comunidad.

Actualmente, la Reserva registra más de 15 años sin incendios forestales, una reducción del 91% en la generación de residuos y un 70% de autosustentabilidad económica, indicadores que marcan la evolución de su estrategia de cuidado ambiental.

A la celebración asistieron más de 200 invitados.

Reconocimientos y avances destacados

En estas dos décadas y media, Villavicencio sumó distinciones nacionales e internacionales. En 2017, fue incorporada a la Ley de Ordenamiento Territorial de la provincia y declarada Sitio Ramsar por su trabajo en la recuperación y protección de los humedales de la Cuenca del Río Mendoza.

En 2020, se integró a la Red Estratégica de Conservación del Cóndor Andino junto a Bioandina, reforzando acciones de monitoreo sobre esta especie emblemática. A su vez, en colaboración con la Asociación Gato Andino (AGA), se confirmó la presencia del gato andino, una de las especies más amenazadas de Sudamérica.

Este año, la Reserva estuvo presente en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, donde fue la única representante argentina incluida en el marco de la Lista Verde, compartiendo su experiencia como modelo de gestión innovador y sostenible.

La directora de la reserva, Silvina Giudici.

Ciencia, educación y comunidad

El equipo técnico y de guardaparques sostiene un esquema permanente de monitoreo y protección del ecosistema: control de especies exóticas, prevención de incendios, resguardo de flora y fauna y vigilancia territorial. Paralelamente, el programa de Visitas Educativas —declarado de interés educativo provincial— recibe cada año a más de 5.000 estudiantes de todos los niveles.

La Reserva también funciona como motor de desarrollo local. Genera empleo directo e impulsa una red de proveedores y operadores turísticos que dependen del flujo constante de visitantes, que supera los 100.000 por año. A esto se suma la participación de estudiantes universitarios y profesionales en prácticas e investigaciones científicas que se realizan de manera continua.

La celebración se realizó en el primer piso del hotel: los discursos transcurrieron en el salón y el ágape en la terraza.

El futuro de la Reserva Villavicencio apunta a fortalecer la restauración ecológica, la investigación aplicada y los programas de educación ambiental. El objetivo es profundizar la articulación con la comunidad y consolidar un territorio resiliente, preparado para enfrentar los desafíos ambientales de las próximas décadas.

La celebración en el Hotel de Villavicencio dejó un registro visual que refleja no solo un aniversario, sino también un compromiso a largo plazo con la conservación y el desarrollo sostenible.

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, junto a los trabajadores de la Reserva Natural Villavicencio.

La directora de la reserva, Silvina Giudici, junto a algunos intergrantes de su equipo.

Roberto Tobares, uno de los guardaparques reconocidos en el evento por llevar 25 años trabajando en la Reserva Villavicencio.

En el acto también se reconoció a quienes sostuvieron este proyecto durante todos estos años: guardaparques, científicos, técnicos y colaboradores.

