Las 9 obras turísticas clave en Mendoza por las que el Gobierno invertirá U$S 25 millones
Los proyectos están ubicados en 8 departamentos e incluyen obras de turismo con fondos del resarcimiento por la Promoción Industrial.
El Gobierno de Mendoza destinará por lo menos unos U$S 25 millones provenientes de los fondos del resarcimiento por los daños de la Promoción Industrial, para financiar 9 obras de infraestructura turística en 8 departamentos, ubicados en distintos puntos de la provincia.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 683 del Ente Mendoza Turismo (Emetur), publicada en el Boletín Oficial de este jueves, tras un proceso de concurso y evaluación técnica de proyectos.
Las iniciativas tienen el foco puesto en proyectos turísticos con "impacto local, generación de empleo y fortalecimiento de la oferta cultural, patrimonial y recreativa de Mendoza", según se destacó en la norma firmada por la titular del Emetur, Gabriela Testa.
No obstante, estos 9 proyectos quedaron seleccionados tras un proceso de análisis de 19 proyectos que se habían presentado. Los elegidos quedaron "admisibles para financiamiento" luego de la evaluación conjunta del Emetur y la subsecretaría de Infraestructura del Ministerio de Gobierno, que tiene como cabeza a Marité Baduí.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que estas obras buscarán potenciar la "Marca Mendoza", en conjunto con un "fortalecimiento de las cadenas de valor y el incremento del flujo de visitantes en todas las regiones" y así "propiciar el impacto de la inversión pública en el sector turístico, uno de los sectores más dinámicos de la economía provincial".
Las nueve obras de turismo que se financiarán en Mendoza
El financiamiento aprobado, que supera los U$S 25 millones, se distribuirá entre los siguientes municipios y proyectos:
Godoy Cruz: Ciudad del Vino de Mendoza, con una inversión de U$S 9.999.360.
Las Heras: Plan Integral de Infraestructura Turística en Alta Montaña “Puente del Inca – Las Cuevas”, por U$S 10.000.000.
Rivadavia: Centro tradicionalista en la Casa Duffau, con U$S 335.570.
Rivadavia: Puesta en valor de la Bodega Gargantini, con U$S 451.389.
Maipú: Museo de la Olivicultura y el Aceto, con una inversión de U$S 1.076.600.
Junín: Recuperación y puesta en valor del Molino Histórico “Hacienda del Libertador”, con U$S 350.000.
Ciudad de Mendoza: Sala inmersiva en el Museo Casa de San Martín, con U$S 225.000.
General Alvear: Parque recreativo de la Ciudad / Costanera Centro, con U$S 2.500.000.
Lavalle: Casa de Regionales en el Museo Histórico Natural de Lavalle, con U$S 106.245