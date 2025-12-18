Las 9 obras turísticas clave en Mendoza por las que el Gobierno invertirá U$S 25 millones

Los proyectos están ubicados en 8 departamentos e incluyen obras de turismo con fondos del resarcimiento por la Promoción Industrial.

El Gobierno de Mendoza destinará por lo menos unos U$S 25 millones provenientes de los fondos del resarcimiento por los daños de la Promoción Industrial, para financiar 9 obras de infraestructura turística en 8 departamentos, ubicados en distintos puntos de la provincia.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 683 del Ente Mendoza Turismo (Emetur), publicada en el Boletín Oficial de este jueves, tras un proceso de concurso y evaluación técnica de proyectos.

Las iniciativas tienen el foco puesto en proyectos turísticos con "impacto local, generación de empleo y fortalecimiento de la oferta cultural, patrimonial y recreativa de Mendoza", según se destacó en la norma firmada por la titular del Emetur, Gabriela Testa.

Un informe revela lo positivo del turismo para Mendoza Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ Turismo en Mendoza Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ No obstante, estos 9 proyectos quedaron seleccionados tras un proceso de análisis de 19 proyectos que se habían presentado. Los elegidos quedaron "admisibles para financiamiento" luego de la evaluación conjunta del Emetur y la subsecretaría de Infraestructura del Ministerio de Gobierno, que tiene como cabeza a Marité Baduí.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estas obras buscarán potenciar la "Marca Mendoza", en conjunto con un "fortalecimiento de las cadenas de valor y el incremento del flujo de visitantes en todas las regiones" y así "propiciar el impacto de la inversión pública en el sector turístico, uno de los sectores más dinámicos de la economía provincial".