Licitan una obra "clave" para Mendoza y ya son 27 en proceso con fondos del Resarcimiento

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la apertura de sobres de licitación número 27 con fondos del Resarcimiento por los perjuicios de la Promoción Industrial que sufrió Mendoza en la década de los 90. Se trata de la construcción de la nueva Estación Transformadora (ET) Valle de Uco 220/132 kV, que será el primer proyecto eléctrico con este tipo de fondos y que prevé la mejora de la calidad del servicio, con impacto directo en más de 150.000 habitantes.

La futura estación también habilitará ampliaciones en 132 kV convenientes para la región, entre ellas las vinculadas a Tunuyán, Pareditas y el cierre del anillo Valle de Uco mediante la ET Tupungato. Se trata de una intervención para consolidar la capacidad de transporte eléctrico y reforzar la infraestructura en un área que continúa expandiéndose en términos productivos y residenciales.

Esta obra permitirá mejorar el comportamiento del sistema ante eventuales fallas de componentes del Sistema Interconectado Provincial y posibilitará la conexión de nueva generación a la red provincial.

Acompañaron al mandatario la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui; el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el director del EPRE, Héctor Laspada; el gerente general de Emesa, Mauricio Pinti Clop y legisladores provinciales. También participaron los intendentes de San Carlos, Alejandro Morillas; de Tupungato, Gustavo Aguilera; y de Tunuyán, Emir Andraos.

El Gobernador Alfredo Cornejo destacó la presencia de las cámaras empresarias del Valle de Uco, de San Carlos, de la Sociedad Rural, de Tunuyán y de Tupungato. Subrayó además el acompañamiento del sector privado y de la representación política más relevante: los intendentes de Tupungato, Tunuyán y San Carlos.

alta tension electricidad luz (3).JPG Estación transformadora. Imagen ilustrativa. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Obra con fondos del resarcimiento

Cornejo recordó que “U$S 1.023 millones fueron obtenidos en un acuerdo con la Nación”. Remarcó que ese logro se alcanzó en su primer periodo, que los fondos se pagaron en cinco años y hoy se ejecutan en infraestructura eléctrica, de gas, de agua, de cloacas y de transporte.

El mandatario indicó que estas inversiones deberían tener “financiamiento permanente en una economía que crece al 3 o 4% como cualquier país normal”. Aclaró que, en ese esquema, lo que corresponde al sector público se financia con impuestos y lo que corresponde al sector privado, con tarifas. Agregó que “no tenemos un país normal y no crecemos al 3% hace dos décadas”, lo que deterioró infraestructura pública y privada.

Realizamos la apertura de sobres para la construcción de la nueva Estación Transformadora Valle de Uco. Hoy contamos con 6 ofertas que involucran a 11 empresas, algunas de ellas ya prestaban servicios al estado y otras nuevas que se suman. Que exista esta competencia habla de la… pic.twitter.com/hJZjYp3mwp — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 4, 2025

Cornejo sostuvo que, pese a que “U$S 1.023 millones siguen siendo pocos para el retraso que tenemos, la Provincia decidió utilizarlos de forma estratégica”. Recordó que existían otras alternativas, como una gran obra hidroeléctrica o líneas de crédito para empresas. Sin embargo, “optamos por emplearlo de la forma que tenga mayor trascendencia social y amplíe la infraestructura en todo el territorio”.

Destacó que, bajo ese criterio, la Provincia avanza en rutas —incluso nacionales—, en obras de movilidad urbana como el tren de cercanías del Este, en proyectos de agua para uso agrícola, en redes de cloacas con el objetivo de “tener el 100% de cobertura en áreas urbanas” y en infraestructura eléctrica en toda la provincia. Subrayó que el Sur y el Valle de Uco necesitaban estas obras. En el Sur, un anillo eléctrico que mejora el suministro a Alvear y San Rafael. En el Valle de Uco, obras que permiten a las distribuidoras “aumentar su capacidad de conexión”.

Mientras tanto, el mandatario afirmó que obras como las de cloacas o agua potable “no se valoran adecuadamente porque no se ven, pero son imprescindibles”. Advirtió que, sin estas inversiones, “el Valle de Uco estaría condenado a seguir con las mismas actividades y en la misma escala”. Sostuvo que las nuevas obras amplían la frontera productiva, fundamentalmente la agrícola.

Cornejo convocó a dirigentes del sector público y privado para explicar el alcance de estos U$S 51 millones. Celebró la competencia en la licitación con las seis propuestas. Concluyó que, aunque no sean obras masivas, “son muy populares y muy útiles para toda la población del Valle de Uco”. Destacó que es fundamental que la ciudadanía conozca que “estamos priorizando el progreso y el crecimiento futuro de la región”:

A su turno, Badui señaló que “estamos en una instancia más de ejecución de los Fondos del Resarcimiento”. Indicó que el subejecutor es FOPIATZAD y que, a un año y dos meses del anuncio del Gobernador sobre el destino del fondo, “ya tenemos más de 23 obras en ejecución”. Celebró el inicio de “una nueva y trascendental obra”.

En este caso, Martié Baduí afirmó que se trata de la obra número 27 que están en proceso, ya sea de construcción o de licitación.

Destacó que la licitación recibió seis ofertas y agradeció la amplia participación del sector privado. Indicó que es una obra sustantiva por su impacto en la ampliación y estabilidad del sistema. Señaló que esperan completar la evaluación lo más rápido posible para iniciar la ejecución cuanto antes.

Agradeció el trabajo de “todos los equipos que intervienen para llegar a esta instancia”. Destacó la articulación entre distintos organismos y afirmó que “el liderazgo y la coordinación del Gobernador nos permiten llegar a instancias efectivas”.

Las propuestas con 11 empresas involucradas