En pleno 2025, Mendoza sigue teniendo "zonas muertas" sin señal telefónica
Los datos de abril confirman que el servicio es óptimo en la capital de Mendoza pero deficiente afuera. La señal telefónica no llega a sectores vitales.
En pleno 2025, la brecha digital en la provincia es evidente y preocupa a quienes habitan fuera de la capital. Los datos oficiales marcan que la señal telefónica está pensada casi exclusivamente para los grandes centros urbanos, dejando a la deriva a miles de mendocinos que viven o trabajan fuera del área metropolitana.
Si bien el mapa de cobertura actualizado muestra un funcionamiento correcto de las redes 4G y 5G en el Gran Mendoza, San Martín y el centro de San Rafael, la realidad cambia de golpe apenas se cruzan esos límites. No se trata solo de un inconveniente para el turista que pierde conexión en la montaña; es un problema estructural que afecta a comunidades enteras, puestos de trabajo y la seguridad de quienes transitan la provincia a diario. La infraestructura actual sigue el trazo del asfalto principal y olvida que la población también está dispersa en el territorio.
La geografía de montaña y desierto suele ser la excusa habitual, pero hay sectores llanos y productivos sin servicio. El caso más notorio es el tramo nuevo de la Ruta 40 entre Pareditas y El Sosneado. Son más de 100 kilómetros de desconexión total. Allí no solo no hay antenas de Personal, Movistar o Claro; tampoco hay asistencia. Quienes deben cruzar por trabajo desde el Valle de Uco hacia Malargüe quedan incomunicados en una zona donde cualquier imprevisto mecánico se vuelve un riesgo mayor.
La falta de conectividad en el sur y zonas rurales
El reclamo por un servicio federal se siente fuerte en el sur y el este. En General Alvear, la Ruta 188 hacia La Pampa es vital para el comercio y la logística, pero se la conoce como una "zona muerta" por tramos larguísimos. Lo mismo pasa en la Ruta 143 hacia Santa Isabel. No es solo ruta: hay puesteros y gente de campo en el secano de Lavalle o en los Altos Limpios que conviven con una señal nula o muy deficiente.
Incluso en zonas que generan mucho movimiento económico y turístico, la infraestructura no acompaña. En el Manzano Histórico hay señal en el monumento, pero si un trabajador rural o un visitante se mueve un poco hacia el Portillo, el teléfono queda mudo. Pasa igual en la Cuesta de los Terneros o en las Dunas del Nihuil. Son lugares con gente, con actividad, pero sin cobertura móvil.
Mapa de conectividad a internet y telefonía en Mendoza
Para graficar esta realidad, desde el sitio Unidiversidad, Emilio Murgo (2022) desarrolló un mapa detallado sobre la conectividad en la provincia, basándose en las cifras oficiales del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)
Ante la falta de inversión de las operadoras tradicionales para ampliar la red en estos puntos "no rentables", la solución viene por cuenta propia. El servicio de Starlink gana terreno. Productores, empresas de turismo y vecinos de zonas alejadas optan por pagar la conexión satelital para no quedar aislados. Hoy, tener internet en el interior de Mendoza depende más del bolsillo del usuario que de un plan de infraestructura provincial.