En pleno 2025, Mendoza sigue teniendo "zonas muertas" sin señal telefónica

Mendoza desigual: la señal telefónica se concentra en el Gran Mendoza y aísla al los otros departamentos.

En pleno 2025, la brecha digital en la provincia es evidente y preocupa a quienes habitan fuera de la capital. Los datos oficiales marcan que la señal telefónica está pensada casi exclusivamente para los grandes centros urbanos, dejando a la deriva a miles de mendocinos que viven o trabajan fuera del área metropolitana.

Cobertura de las 3 compañías móviles Mapas de conectividad y señal de Personal, Movistar y Claro. Nperf.com Si bien el mapa de cobertura actualizado muestra un funcionamiento correcto de las redes 4G y 5G en el Gran Mendoza, San Martín y el centro de San Rafael, la realidad cambia de golpe apenas se cruzan esos límites. No se trata solo de un inconveniente para el turista que pierde conexión en la montaña; es un problema estructural que afecta a comunidades enteras, puestos de trabajo y la seguridad de quienes transitan la provincia a diario. La infraestructura actual sigue el trazo del asfalto principal y olvida que la población también está dispersa en el territorio.

La geografía de montaña y desierto suele ser la excusa habitual, pero hay sectores llanos y productivos sin servicio. El caso más notorio es el tramo nuevo de la Ruta 40 entre Pareditas y El Sosneado. Son más de 100 kilómetros de desconexión total. Allí no solo no hay antenas de Personal, Movistar o Claro; tampoco hay asistencia. Quienes deben cruzar por trabajo desde el Valle de Uco hacia Malargüe quedan incomunicados en una zona donde cualquier imprevisto mecánico se vuelve un riesgo mayor.

image Fuera de los centros urbanos, la señal telefónica es escasa y obliga a los mendocinos a buscar alternativas satelitales. BBC La falta de conectividad en el sur y zonas rurales El reclamo por un servicio federal se siente fuerte en el sur y el este. En General Alvear, la Ruta 188 hacia La Pampa es vital para el comercio y la logística, pero se la conoce como una "zona muerta" por tramos larguísimos. Lo mismo pasa en la Ruta 143 hacia Santa Isabel. No es solo ruta: hay puesteros y gente de campo en el secano de Lavalle o en los Altos Limpios que conviven con una señal nula o muy deficiente.

Incluso en zonas que generan mucho movimiento económico y turístico, la infraestructura no acompaña. En el Manzano Histórico hay señal en el monumento, pero si un trabajador rural o un visitante se mueve un poco hacia el Portillo, el teléfono queda mudo. Pasa igual en la Cuesta de los Terneros o en las Dunas del Nihuil. Son lugares con gente, con actividad, pero sin cobertura móvil.