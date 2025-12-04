Igualitos: la banda mendocina que conquistó a Sandra Mihanovich vuelve a Buenos Aires

La banda mendocina Igualitos vuelve a la ciudad con dos fechas que repasan su historia, su energía en vivo y la diversidad sonora que la distingue.

La historia de Igualitos comienza en La Consulta, en San Carlos, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Allí, entre tambores de murga, juegos rítmicos y un lenguaje musical que primero fue percusión y luego canción, los hermanos Sebastián y Francisco Videla empezaron a delinear el pulso que hoy sostiene a la banda. Lo que en su origen fue un grupo murguero terminó convertido en un proyecto que atraviesa géneros, fronteras y generaciones.

Con el tiempo, la formación tomó la forma que hoy definen como una “licuadora musical”, un espacio donde conviven ritmos de raíz folklórica, hip hop, jazz, ska, punk, rock, cumbia, y samba brasilera, siempre con respeto por cada tradición. Con una fuerte impronta social en sus letras, la banda —hoy integrada también por Fidel Mazzarella, Valentín Bruno y Lautaro Stella— se consolidó tras cinco años de mucho trabajo de gestión y producción propia, logrando recorrer festivales de Argentina y Chile, compartiendo escenario con artistas como Lisandro Aristimuño, Sofía Viola, Arbolito, Systema Solar y Doña María. Su segundo disco BI-POWER tuvo la producción de Lucas Villafañe ex Karamelo Santo, quien dejo una marca definitiva en el armado del disco.

Fotos Igualitos 4 Uno de los hitos más emotivos de su camino llegó en 2016, cuando una sorpresa los encontró de frente con una figura histórica de la música argentina: Sandra Mihanovich. Ella contacto a la banda por mail y les conto que se había enamorado de Zamba para el sol y desde ese momento se entabló un vínculo que se volvió permanente. Sandra siempre menciona que los chicos de la banda son sus amigos. En ese momento, pudieron compartir esa canción entre otras en el programa conducido por Sandra en Radio Nacional. La colaboración creció hasta desembocar en una versión histórica del tema, grabada en estudio junto al dúo mendocino Orozco–Barrientos. El resultado: una zamba de espíritu acústico, tejida entre guitarras y voces.

Instalados actualmente en la ciudad de Mendoza, pero con la ruta siempre lista, los músicos viajan cada año para presentar nuevas canciones, activar proyectos y encontrarse con distintos públicos. Su espíritu es inclusivo y amplio: tocan en jardines, en bares, en boliches, en festivales y hasta en celebraciones populares —“velorio, casamiento y separación”, dicen con humor—. Su música no busca un nicho: busca gente.

Fotos Igualitos 1 Ahora, la banda vuelve a Buenos Aires con dos fechas que funcionan como una invitación abierta para sumarse a la fiesta: