Proyecto San Jorge: una por una las movilizaciones ambientalistas antes de la sesión en el Senado

El proyecto minero San Jorge se encamina a conseguir la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental en el Senado. La sesión clave será el martes 9 de diciembre después del feriado largo. En la previa, los ambientalistas han organizado una serie de movilizaciones en toda la provincia y el martes una gran concentración en la Legislatura.

Ante la inminente aprobación de la DIA del proyecto minero San Jorge, grupos ambientalistas organizan marchas para mostrar su desacuerdo. Los principales puntos de encuentro serán en la Ciudad de Mendoza, San Carlos y San Martín. El cierre de las jornadas de protesta será el 8 y 9 de diciembre en la denominada "Gesta Liberadora por el Agua".

El día miércoles 3 de diciembre en San Rafael a las 18 en el kilómetro cero habrá una concentración junto a los jubilados del departamento.

El jueves 4 de diciembre en la Ciudad de Mendoza a las 9 se llevará a cabo una conferencia de prensa acompañada de una intervención artístico-cultural. El mismo día pero en San Martín a las 17.30 en Palmira se realizará una mesa informativa. A las 19, está prevista otra actividad pero el lugar todavía está por confirmar. En San Carlos a las 20 se reunirán en la Terminal de Eugenio Bustos.

El viernes 5 de diciembre en Godoy Cruz se realizará una volanteada en la Fiesta de la Cerveza. El mismo día, a las 18.30 se concentrarán en la Plaza departamental de Luján de Cuyo. A las 19, en el Parque Yrigoyen de San Rafael se proyectará HAM (Historia Del Agua en Mendoza) en el Skate Park y se harán pintadas con stencil.

El sábado 6 de diciembre en Tunuyán durante todo el día se realizará el AcampArt Acampe y el festival artístico por el agua en el Puente del río. Después en la Ciudad de Mendoza a las 20 en Perú y General Paz se proyectará la Historia del Agua en Mendoza y habrá un toque en Viñas Rock Café.

El domingo 7 de diciembre en Tunuyán se continuará con el AcampArt Acampe y el festival artístico por el agua en el mismo Puente del río.

manifestantes san jorge mineria 4 Marcos Garcia / MDZ

Gesta liberadora por el agua

Como en diciembre de 2019, los vecinos de Uspallata harán una caravana hacia la Ciudad de Mendoza contra la minera San Jorge.

La llamada “Gesta liberadora por el Agua” partirá el 8/12 a las 8 de la mañana desde la “Plaza del Agua Pura”.

La movilización llegará el 9/12 a la Legislatura de Mendoza, cuando el Senado trate la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino.

El recorrido seguirá por Ruta 7 hasta Potrerillos, tomará la Ruta 82 hacia Cacheuta y Blanco Encalada, e ingresará a la ciudad por Luján.

La convocatoria es abierta: cada persona podrá sumarse a pie, en bici o en vehículos. Habrá postas cada siete u ocho kilómetros con agua, alimentos y espacios de descanso.

Todos somos Uspallata Hay movilizaciones contra San Jorge. El Gobierno cree que no son convocantes.

Proyecto minero San Jorge

El Proyecto minero San Jorge Cobre Mendocino está ubicado a 37 km de Uspallata. Se trata del primer proyecto de cobre a mediana escala en Mendoza. Ya tuvo un paso frustrado por la Legislatura hace más de una década y quedó archivado después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad de la ley 7722.

Ahora, con el apoyo del Poder Ejecutivo, el proyecto minero San Jorge vuelve a la casa de leyes para cumplir con uno de los pasos que indica la legislación: la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental en ambas cámaras.

El visto bueno de las comisiones en la Legislatura

Ayer, la DIA consiguió el aval del plenario conjunto de las comisiones de Ambiente, Legislación y Asuntos Constitucionales, Hidrocarburos y Recursos Hídricos. El tratamiento legislativo llegó tras un proceso de evaluación, que incluyó una audiencia pública 16 dictámenes sectoriales, un informe final único elaborado por la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), integrada por instituciones como INTA, CONICET, UNCuyo, UTN, municipios, el Departamento General de Irrigación, organismos provinciales especializados y organizaciones del Consejo Provincial del Ambiente.

“El proceso demandó más de nueve meses de trabajo y la intervención de más de 100 profesionales. La audiencia pública realizada entre el 2 y el 11 de agosto reunió 750 oradores presenciales y virtuales y casi 7.000 presentaciones escritas, de las cuales más de 6.000 manifestaron apoyo al proyecto. Concluidos estos pasos, la CEIAM firmó el dictamen que derivó en la DIA aprobatoria remitida por el Poder Ejecutivo”, dijo la presidenta de la Comisión de Ambiente, la senadora Yamel Ases.