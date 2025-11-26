Proyecto Minero San Jorge: insultos, silbidos y corte de calle tras la aprobación
Los manifestantes contra el proyecto minero San Jorge cortaron la calle Patricias entre Espejo y Peatonal Sarmiento.
Cerca de las 18, la Cámara de Diputados aprobó la declaración de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge y los manifestantes que estaban desde la madrugada en la Plaza Independencia cortaron la calle Patricias Mendocinas e insultaron a los legisladores provinciales cuando salían de la casa de las leyes.
Vigilia en la Plaza Independencia contra el Proyecto Minero San Jorge
El martes a las 22 comenzó la vigilia de los manifestantes en la Plaza Independencia. A pesar del viento Zonda, miembros de las asambleas por el agua, ambientalistas, referentes mendocinos de la conservación de especies nativas y vecinos se quedaron toda la noche en el espacio verde frente a la Legislatura.
Te Podría Interesar
Durante la noche colgaron carteles y prepararon las medidas a seguir. Frente a una de las fuentes colgaron un gran cartel que decía “El agua de Mendoza no se negocia” y en el perímetro las caras de los diputados que se habían manifestado a favor de la minería.
Manifestación en la Legislatura
Durante todo el día, grupos de manifestantes se concentraron en la vereda de la Legislatura para expresarse en contra del Proyecto Minero San Jorge.
Uno de los momentos más importantes de la convocatoria fue cerca del mediodía cuando se sumaron los jubilados -que reclaman todos los miércoles en la Plaza San Martín- a la manifestación en la casa de las leyes.
Insultos y escrache
El termómetro alcanzó los 35 ºC y una fugaz lluvia de verano provocó una inesperada e insoportable humedad, que obligaron a los manifestantes a refugiarse a la sombra de los árboles.
Bajo el abrasador sol mendocino frente a la puerta de la Legislatura siguieron bailando y tocando algunos grupos que llamaban a participar de los cánticos. Cerca de las 17, la esquina de Patricias y Peatonal comenzó a llenarse de gente y una más tarde una multitud copó la zona a la espera del resultado de la votación.
Cuando confirmaron que la declaración de impacto ambiental había sido aprobada un silencio arrollador tomó a los manifestantes que fue interrumpido por gritos y cánticos. Inmediatamente, una columna de personas se dirigió a la calle Patricias y lentamente cortó el tránsito.
Doble valla y una fila de uniformados separaba a los manifestantes de los legisladores que comenzaron a salir del recinto. Algunos fueron aplaudidos y varios recibieron insultos, lechugazos y agua.
En la Legislatura un cuerpo de Infantería estaba listo para reprimir, mientras que en el exterior cientos de manifestantes insultaban y gritaban. Una mujer y un hombre lideraban los cánticos y trataban de mantener las acciones de acuerdo a lo que se había votado en la asamblea: corte de calle, escrache y desconcentración.
En un momento, las dos personas con los altavoces dejaron su lugar y volaron papeles, piedras, botellas y lechugas desde el fondo. Una piedra golpeó a un policía y manifestantes lograron identificar al violento y lo señalaron como infiltrado.
Ante este escenario, una gran columna de personas se fue del lugar y cerca de las 19.30 se liberó la calle Patricias Mendocinas.