Proyecto Minero San Jorge: insultos, silbidos y corte de calle tras la aprobación

Cerca de las 18, la Cámara de Diputados aprobó la declaración de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge y los manifestantes que estaban desde la madrugada en la Plaza Independencia cortaron la calle Patricias Mendocinas e insultaron a los legisladores provinciales cuando salían de la casa de las leyes.

El martes a las 22 comenzó la vigilia de los manifestantes en la Plaza Independencia. A pesar del viento Zonda, miembros de las asambleas por el agua, ambientalistas, referentes mendocinos de la conservación de especies nativas y vecinos se quedaron toda la noche en el espacio verde frente a la Legislatura.

Durante la noche colgaron carteles y prepararon las medidas a seguir. Frente a una de las fuentes colgaron un gran cartel que decía “El agua de Mendoza no se negocia” y en el perímetro las caras de los diputados que se habían manifestado a favor de la minería.

Durante todo el día, grupos de manifestantes se concentraron en la vereda de la Legislatura para expresarse en contra del Proyecto Minero San Jorge .

Uno de los momentos más importantes de la convocatoria fue cerca del mediodía cuando se sumaron los jubilados -que reclaman todos los miércoles en la Plaza San Martín- a la manifestación en la casa de las leyes.

Asamblea por el agua Legislatura (5) Marcos Garcia / MDZ

Insultos y escrache

El termómetro alcanzó los 35 ºC y una fugaz lluvia de verano provocó una inesperada e insoportable humedad, que obligaron a los manifestantes a refugiarse a la sombra de los árboles.

Bajo el abrasador sol mendocino frente a la puerta de la Legislatura siguieron bailando y tocando algunos grupos que llamaban a participar de los cánticos. Cerca de las 17, la esquina de Patricias y Peatonal comenzó a llenarse de gente y una más tarde una multitud copó la zona a la espera del resultado de la votación.

Cuando confirmaron que la declaración de impacto ambiental había sido aprobada un silencio arrollador tomó a los manifestantes que fue interrumpido por gritos y cánticos. Inmediatamente, una columna de personas se dirigió a la calle Patricias y lentamente cortó el tránsito.

Asamblea por el agua Legislatura (14) Marcos Garcia / MDZ

Doble valla y una fila de uniformados separaba a los manifestantes de los legisladores que comenzaron a salir del recinto. Algunos fueron aplaudidos y varios recibieron insultos, lechugazos y agua.

En la Legislatura un cuerpo de Infantería estaba listo para reprimir, mientras que en el exterior cientos de manifestantes insultaban y gritaban. Una mujer y un hombre lideraban los cánticos y trataban de mantener las acciones de acuerdo a lo que se había votado en la asamblea: corte de calle, escrache y desconcentración.

En un momento, las dos personas con los altavoces dejaron su lugar y volaron papeles, piedras, botellas y lechugas desde el fondo. Una piedra golpeó a un policía y manifestantes lograron identificar al violento y lo señalaron como infiltrado.

Ante este escenario, una gran columna de personas se fue del lugar y cerca de las 19.30 se liberó la calle Patricias Mendocinas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gabi__Sanchez/status/1993809448352272532&partner=&hide_thread=false Vuelan botellas y piedras. Los manifestantes sacan a un joven que arrojó piedras. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/P35562FI4d — Gabriela Sanchez (@Gabi__Sanchez) November 26, 2025

Las fotos de la protesta

asamblea por el agua legislatura (1) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

asamblea por el agua legislatura (4) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

asamblea por el agua legislatura (3) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

asamblea por el agua legislatura (1) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

Asamblea Por El Agua En La Legisltura

asamblea por el agua legislatura (12) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

asamblea por el agua legislatura (6) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

asamblea por el agua legislatura (7) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

asamblea por el agua legislatura (20) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

asamblea por el agua legislatura (18) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

asamblea por el agua legislatura (19) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

asamblea por el agua legislatura (17) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

asamblea por el agua legislatura (13) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

Protestas En La Asamblea Por El Agua En La Legisltura

asamblea por el agua legislatura (14) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

asamblea por el agua legislatura (15) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

asamblea por el agua legislatura (17) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

asamblea por el agua legislatura (19) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

asamblea por el agua legislatura (20) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

asamblea por el agua legislatura (21) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

Asamblea por el agua Legislatura (6) Marcos Garcia / MDZ

Asamblea por el agua Legislatura (7) Marcos Garcia / MDZ

Asamblea por el agua Legislatura (8) Marcos Garcia / MDZ