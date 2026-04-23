Uno por uno: quiénes son los nuevos senadores mendocinos que juran hoy

La Legislatura tendrá una jornada especial este jueves con la jura de los senadores provinciales que resultaron electos en las elecciones legislativas de octubre de 2025. Entre los 19 legisladores que asumirán sus bancas se encuentran algunos dirigentes de extensa trayectoria política y varias caras nuevas.

Esta mañana a partir de las 9 la Casa de las Leyes abrirá sus puertas para recibir a los 19 senadores electos el año pasado para prestar juramento y asumir el mandato que se extenderá por los próximos 4 años. También estarán presentes familiares y allegados de los legisladores que los acompañarán durante el acto de jura.

En las elecciones del 26 de octubre de 2025 el frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza tuvo un triunfo aplastante superando el 50% de los votos en la provincia. Como resultado de esa arrolladora performance, el espacio político oficialista obtuvo 14 bancas en el Senado.

Por su parte, el peronismo mendocino, que compitió bajo el sello de Fuerza Justicialista Mendoza, logró apenas 5 escaños de senadores en esos comicios.

Entre las figuras oficialistas que jurarán este jueves en la Legislatura provincial se encuentran 9 dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR). Entre ellos aparecen varios apellidos conocidos a nivel provincial y también otras figuras con experiencia en cargos públicos municipales que dan el salto a la Casa de las Leyes.

Entre los dirigentes de trayectoria se destaca Martín Kerchner, quien asumirá su segundo mandato consecutivo como senador. Se trata de uno de los principales dirigentes cornejistas de la provincia que fue diputado provincial, ministro de Hacienda y Finanzas; y ministro de Economía, Infraestructura y Energía. A su vez, continuará siendo el presidente provisional del Senado, lo que lo ubica en el tercer lugar en la línea de sucesión de la Gobernación.

Otro radical con larga experiencia en cargos públicos que vuelve a la Legislatura es Néstor Majul, un histórico funcionario cornejista que fue subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad de la provincia durante la primera gobernación de Cornejo y durante la gestión de Rodolfo Suarez. Previamente había sido legislador por la UCR y trabajó junto a Julio Cobos en el Senado nacional, cuando el mendocino ocupó el puesto de vicepresidente.

Hasta finales del año pasado, Majul se venía desempeñando como secretario de Articulación Federal en el Ministerio de Seguridad que lideraba en ese entonces Patricia Bullrich.

También jurarán esta mañana dos actuales legisladores radicales. La malargüina Jésica Laferte asumirá un segundo mandato como senadora provincial y la actual diputada Evelin Pérez (cercana políticamente al ex intendente Marcelino Iglesias) cambiará de cámara para el próximo periodo legislativo.

Entre las incorporaciones que tendrá el bloque oficialista aparecen Patricia Sánchez, actual secretaria de Hacienda de Capital, que responde al intendente Ulpiano Suarez.

Otro funcionario municipal que desembarca en la Casa de las Leyes es Eduardo Martín, secretario de Gobierno de Las Heras y hombre del intendente Francisco Lo Presti, aunque previamente tuvo un paso como funcionario de la gestión de Suarez en la Ciudad de Mendoza.

En tanto, ocupará una de las bancas Natalia Rabite, ex directora de Educación de Junín que responde al intendente Mario Abed.

El concejal radical de San Rafael, Leonardo Yapur, se sumará al Senado. Se trata de un hombre de Cornejo en el departamento sureño, con vínculos políticos con Ulpiano Suarez.

Finalmente, la bancada radical incorporará también a Silvia Cornejo, la hermana del gobernador y ex presidenta de la UCR de San Carlos, además de ex delegada de la Dirección General de Escuelas (DGE) en el Valle de Uco.

Alfredo Silvia Cornejo La hermana del gobernador, Silvia Cornejo, jurará este jueves como senadora por la UCR.

Las nuevas caras libertarias que llegan a la Legislatura

Si bien el Gobierno provincial ratificó la continuidad de la alianza con La Libertad Avanza tras las elecciones del año pasado. El partido del presidente Javier Milei tomó la decisión de conformar un bloque propio en la Legislatura a partir de la asunción de los dirigentes de este espacio.

El bloque libertario en el Senado tendrá cinco miembros y estará presidido por Lucas Fosco, un médico proveniente de Lavalle quien viene de una familia de farmacéuticos. El año pasado fue designado como titular del Departamento de Políticas Sociales de la delegación del PAMI en Mendoza.

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Formará parte de esta bancada también Macarena D’Ambrogio, arquitecta oriunda de Luján de Cuyo que es la tesorera de La Libertad Avanza en Mendoza y trabajó en la Municipalidad de Luján. Es la pareja del presidente de La Libertad Avanza y diputado nacional oficialista, Facundo Correa Llano.

Otras figuras libertarias que ingresarán al Senado serán María Pia Fanelli, traductora de inglés y coordinadora del área Profesionales de LLA en Las Heras; Carolina Loparco, escribana oriunda del departamento de San Rafael; y Alejandra Gómez, vicepresidenta del Consejo Provincial de LLA, abogada y referente del partido en Este provincial.

Las figuras conocidas del peronismo

Cinco senadores peronistas jurarán este jueves en la Legislatura. Entre ellos se encuentra un ex intendente y dos actuales legisladores que renuevan su banca.

Entre los que extienden su estadía en el Senado se destaca Adriana Cano, actual presidenta del bloque del PJ, que responde políticamente al ex vicegobernador Carlos Ciurca.

En la misma situación está Pedro Serra, un dirigente sanrafaelino del sector de los hermanos Félix.

Omar Parisi y Adriana Cano Foto: Twitter Adriana Cano Omar Parisi y Adriana Cano Foto: Twitter Adriana Cano

Entre los nombres que se suman a la Cámara Alta aparece el de Luis Novillo, actual director General de la intendencia de Maipú y quien responde al intendente Matías Stevanato.

También entrará al Senado el ex intendente de Luján de Cuyo, Omar Parisi, quie fue el último candidato a gobernador por el peronismo en las elecciones de 2023. Actualmente está encolumnado en las filas del kirchnerismo.

Finalmente jurará hoy María Luz Llorens, quien pertenece al sector del “ciurquismo” y actualmente es asesora de la senadora Verónica Valverde, pareja de Ciurca.