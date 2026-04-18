Tras un mes de parálisis, los libertarios aceleran la agenda del Congreso: buscan sesionar el miércoles en Diputados y el 29 en el Senado

El Gobierno aprieta el acelerador y busca dos sesiones en el Congreso en lo que resta de abril, siendo uno de los objetivos planteados en la reciente reunión de la mesa política . Mientras todavía se intenta definir cuál será la estrategia en torno al informe de gestión de Manuel Adorni en Diputados, previsto para el 29 de este mes, el oficialismo quiere reencauzar la iniciativa política tras un mes de inactividad por no saber cómo afrontar las causas judiciales que atormentan al jefe de gabinete.

En la Cámara Baja, este martes a las 15 se llamó a un plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General para avanzar con la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, más conocida como "Hojarasca".

Asistirán el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Matías Fariña ; y el secretario de Desregulación y exdiputado, Alejandro Cacace. Se busca dictaminar esa misma tarde y llevar el tema al recinto al otro día.

A su vez, se incluirá en esa sesión tratados internacionales que cuentan con dictamen. Figuran tratados suscriptos con Chile (en 2023), Polonia (2019) y Costa Rica (2019). También hay acuerdos asistencia jurídica mutua en materia penal con Serbia (2019) y Cuba (2021), además de algunos pedidos de extradición.

En tanto, el miércoles en el Senado se realizará un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General para terminar con las exposiciones sobre el proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa la Casa Rosada.

El expediente incluye una serie de medidas concretas orientadas a reforzar los derechos de los propietarios y limitar la intervención estatal. Entre sus puntos principales, establece procedimientos de desalojo más rápidos y menos exigentes en casos de falta de pago, ocupación o toma de terrenos y viviendas. También restringe la capacidad del Estado para expropiar bienes, aumentando las compensaciones económicas a los dueños afectados.

Además, flexibiliza las condiciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, modifica la regulación de barrios populares con un esquema que prioriza la titularidad privada y reduce la intervención estatal, y cambia normas ambientales y territoriales, como la Ley de Manejo del Fuego, disminuyendo restricciones sobre el uso del suelo tras incendios. En conjunto, el proyecto busca consolidar la seguridad jurídica de la propiedad privada, aunque abre debates sobre sus efectos sociales y ambientales.

Si se obtiene dictamen esa semana, se busca sesionar el miércoles 29, es decir el mismo día del informe de gestión de Adorni en Diputados.

A su vez, el Ejecutivo envió este sábado al Congreso dos proyectos clave: una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad. En paralelo, piensa hacer lo mismo en los próximos días con el proyecto de reforma electoral y la reforma del código penal.