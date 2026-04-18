El Gobierno debate cómo enfrentará "la guerra en Diputados" por la exposición de Manuel Adorni

El Gobierno discute puertas adentro cuál es la mejor estrategia para que Manuel Adorni "se enfrente al Congreso", en el marco de su informe de gestión previsto para el 29 de abril. Se prevé que asista Javier y Karina Milei , además de los ministros, en otra intención de "blindarlo" ante el asedio opositor.

Son más de 4500 preguntas escritas de los legisladores, muchos de los cuales tomarán la palabra y plantearán una confrontación directa y en vivo con el jefe de gabinete, en el marco de las denuncias por sus presuntas inconsistencias patrimoniales.

Por lo pronto, el equipo del exvocero trabaja en "carpetear" a los diputados más combativos con la intención de "mostrar que muchos de ellos no tienen la altura ni la moral para acusarlo a Manuel de nada". Están repasando declaraciones juradas con el objetivo de descubrir irregularidades. Un ejemplo ya se hizo público. El diputado socialista Esteban Paulón criticó las acusaciones por la escrituración de un departamento en el barrio de Pichincha, de Rosario,

El legislador dijo que La Libertad Avanza "tergiversó y distorsionó datos" y aclaró que el inmueble en cuestión es un bien que él y sus tres hermanos heredaron de sus padres. "‘Los que nos golpearon van a recibir golpes’, nos dijeron. Y desde el año pasado soy objeto de campañas difamatorias que me vinculan a denuncias por pedofilia, mutilación de niños y otros delitos aberrantes. Ante eso inicié una causa ante la justicia, que acaba de terminar su instrucción y pronto habrá novedades entorno al ecosistema libertario que orquestaron esa campaña “, cuestionó.

Sin embargo, el debate está puesto en el tono del funcionario. Desde su entorno afirman que "será un Adorni auténtico" y que "la mejor manera es que se muestre como es, ni achicarse ni entrar en el circo que le van a hacer".

Hay matices en cuanto a esa táctica. Una posición es que critique abiertamente al kirchnerismo y a otros espacios, y otro es que entre en discusiones álgidas con algunos legisladores en especial, lo cual puede terminar "para cualquier lado y puede exponerlo".

Si bien algunas respuestas dará en torno a las acusaciones por enriquecimiento ilícito, el ministro coordinador sostendrá que "todas las respuestas las dará en la justicia", tomando esa postura con los periodistas.

Fuentes oficiales consultadas por MDZ no descartaron que el expanelista "haga la gran Francos" y se retire del recinto si es que lo agravian. "La intención es que no, que pueda responder todas las preguntas y cumpla con la constitución, pero es algo que se verá ahí", aclaran.

Su antecesor, Guillermo Francos, decidió levantarse el año pasado en su informe de gestión y abandonó el Congreso. El jefe de Gabinete había iniciado su exposición a media mañana, y en un momento de distintos cuestionamientos, la senadora kirchnerista Cristina López lo acusó de “mentiroso”, lo que generó un cruce que terminó con Francos interrumpiendo la sesión y retirándose visiblemente molesto.