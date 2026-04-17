Pensiones por discapacidad de Anses: qué enfermedades permiten acceder en 2026

Cuando una enfermedad limita la posibilidad de trabajar, el impacto no es solo en la salud. También golpea de lleno en los ingresos. En ese escenario, las pensiones por discapacidad aparecen como una herramienta central para sostener lo básico.

En Argentina, este beneficio es administrado por la Anses y se encuadra dentro de las Pensiones No Contributivas. En los últimos meses, el esquema fue reorganizado bajo una nueva denominación —PNC-PS— que unifica criterios y ordena expedientes anteriores.

El objetivo es claro: garantizar un ingreso mensual a personas que no pueden insertarse en el mercado laboral por motivos de salud y que, además, no cuentan con otros recursos.

El punto de partida es médico, pero no termina ahí. Para acceder, se exige acreditar una incapacidad laboral igual o superior al 76%. Ese dato surge del Certificado Médico Oficial (CMO), un documento clave que debe estar emitido por profesionales o instituciones habilitadas.

Sin embargo, la evaluación no es automática. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) analiza no solo el diagnóstico, sino también cómo esa condición afecta la vida cotidiana del solicitante: su autonomía, su capacidad de interacción social y su situación económica.

Porque además del criterio de salud, hay requisitos socioeconómicos estrictos. No se puede cobrar otra jubilación o pensión, ni estar registrado como trabajador. Tampoco como monotributista o autónomo.

Las enfermedades que suelen ser contempladas

No existe una lista cerrada, pero en la práctica hay patologías que aparecen con mayor frecuencia en las evaluaciones.

Revés para quienes perciben pensiones por discapacidad laboral. Foto: Gentileza/ Adapta Revés para quienes perciben pensiones por discapacidad laboral. Foto: Gentileza/ Adapta

Entre ellas, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson, distintos tipos de cáncer, esclerosis múltiple y afecciones crónicas como la insuficiencia renal. También se incluyen enfermedades reumatológicas severas, como el lupus o la artritis reumatoide.

A eso se suman discapacidades sensoriales o motrices importantes, que afecten la visión, la audición o la movilidad. El punto en común no es el nombre del diagnóstico, sino el nivel de limitación que genera.

Cómo iniciar el trámite en 2026

El proceso puede comenzar de manera online o presencial. Una de las vías más utilizadas es a través de la plataforma Mi ANSES, donde se cargan los datos iniciales y se solicita turno si es necesario.

Para avanzar, se deben presentar el DNI, la constancia de CUIL y el Certificado Médico Oficial, que tiene que detallar diagnóstico, evolución de la enfermedad y porcentaje de incapacidad.

Una vez ingresada la solicitud, comienza la etapa de evaluación. Si todo está en regla, Anses comunica la aprobación y el beneficiario empieza a cobrar según el calendario habitual.

En caso de rechazo, existe la posibilidad de presentar un recurso administrativo, sumando nueva documentación médica o información que respalde la situación.

Cambios recientes y qué pasa con los beneficiarios actuales

Uno de los movimientos más relevantes fue la conversión automática de las pensiones por invalidez laboral al nuevo esquema PNC-PS para expedientes previos a septiembre de 2025.

Esto significa que quienes ya cobraban no tuvieron que hacer ningún trámite adicional. Los pagos continúan sin interrupciones mientras se completa la reorganización administrativa.

En definitiva, la pensión por discapacidad no depende solo de un diagnóstico, sino de una evaluación integral. Salud, ingresos y contexto social forman parte del mismo análisis. Por eso, quienes estén considerando iniciar el trámite deben prestar atención a cada detalle: desde la documentación médica hasta su situación laboral. Porque en ese cruce de variables se define el acceso a un ingreso que, para muchos, resulta esencial.