Dolor por la muerte de Jorge Enrique Oviedo, un referente del periodismo mendocino

La muerte de Jorge Enrique Oviedo marca el final de una trayectoria que dejó una huella indeleble en el periodismo gráfico de Mendoza. Con casi medio siglo de trabajo en los medios de la provincia, su figura se consolidó como referencia obligada para varias generaciones de profesionales de la comunicación.

Su camino en el oficio comenzó en 1959, cuando, tras completar el servicio militar en la Fuerza Aérea Argentina, dio sus primeros pasos en la redacción del diario Los Andes. A partir de allí, construyó una carrera sostenida que lo llevó a ocupar distintos roles hasta alcanzar la dirección periodística del diario mendocino, cargo que ejerció entre 1988 y 2003, año en el que se retiró.

Profunda pérdida para el periodismo mendocino Aunque su formación académica incluyó estudios en la Universidad Nacional de Cuyo y en instituciones vinculadas a las ciencias políticas, Jorge Enrique Oviedo desarrolló un perfil mayormente autodidacta. Esa característica no solo definió su estilo profesional, sino que también se reflejó en su vocación docente, tanto en espacios formales como en la práctica cotidiana dentro de la redacción.