Dolor por la muerte de Jorge Enrique Oviedo, un referente del periodismo mendocino
Jorge Enrique Oviedo murió este viernes. Es considerado un referente del periodismo mendocino.
La muerte de Jorge Enrique Oviedo marca el final de una trayectoria que dejó una huella indeleble en el periodismo gráfico de Mendoza. Con casi medio siglo de trabajo en los medios de la provincia, su figura se consolidó como referencia obligada para varias generaciones de profesionales de la comunicación.
Su camino en el oficio comenzó en 1959, cuando, tras completar el servicio militar en la Fuerza Aérea Argentina, dio sus primeros pasos en la redacción del diario Los Andes. A partir de allí, construyó una carrera sostenida que lo llevó a ocupar distintos roles hasta alcanzar la dirección periodística del diario mendocino, cargo que ejerció entre 1988 y 2003, año en el que se retiró.
Profunda pérdida para el periodismo mendocino
Aunque su formación académica incluyó estudios en la Universidad Nacional de Cuyo y en instituciones vinculadas a las ciencias políticas, Jorge Enrique Oviedo desarrolló un perfil mayormente autodidacta. Esa característica no solo definió su estilo profesional, sino que también se reflejó en su vocación docente, tanto en espacios formales como en la práctica cotidiana dentro de la redacción.
En el ámbito educativo, se desempeñó como profesor en la Escuela Superior de Periodismo de Mendoza, donde dejó una impronta formativa antes de su cierre en 1976. En paralelo a su labor periodística, publicó varios libros, entre los que se destacan Los seres que en mí habitan (poesía), galardonado con el premio Fasanella; El viejo (novela), distinguido en la Bienal de Literatura de la Municipalidad de Mendoza y por el Fondo Nacional de las Artes; El periodismo en Mendoza (de 1820 a 2010) (ensayo); el volumen V de la Historia del Periodismo en Argentino, editado por la Academia Nacional de Periodismo; Las (otras) historias de Mendoza y Los duelos en Mendoza. Cuando el honor se defendía a punta de espada y pistola