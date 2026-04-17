ATE anunció un nuevo paro aéreo: cuándo será

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que llevará adelante un paro aeronáutico el próximo 21 de abril en el marco de una medida de fuerza convocada por el gremio en todo el país.

La medida de fuerza tendrá lugar tras el fracaso de las negociaciones salariales con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) , que denuncia no haber logrado resolver el conflicto salarial que lleva varios meses.

El reclamo de los trabajadores se basa principalmente en el incumplimiento de un acuerdo previo por parte de la ANAC , que incluía el pago de una suma no remunerativa en los haberes de febrero. Según las autoridades del gremio, el conflicto ha empeorado debido a la falta de avances significativos y la desatención por parte del Gobierno.

La Administración Nacional de Aviación Civil anunció una medida de fuerza para el 21 de abril.

En un comunicado oficial, Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC , manifestó: “El Gobierno no cumplió con la Conciliación Obligatoria. Avanzaremos con las medidas de fuerza ya que nos encontramos en libertad de acción para continuar con nuestro Plan de Lucha en defensa de los derechos de las y los trabajadores. Durante este proceso quedó en evidencia que el Gobierno nunca tuvo como objetivo resolver el conflicto sino, una vez más, perjudicar a quienes sostenemos el funcionamiento del sistema aeronáutico”.

“Estamos atravesando una situación muy difícil, y la falta de respuestas del Gobierno hace cada vez más complicado mantener la operación normal de los aeropuertos”, indicó Belelli, quien también expresó su preocupación por las posibles consecuencias a largo plazo de este conflicto.

Nuevo paro aéreo en Argentina

El paro previsto para el 21 de abril genera preocupación en el sector aeronáutico, ya que el impacto podría ser considerable en el tráfico aéreo, afectando tanto a pasajeros como a la operatividad de los aeropuertos.

Con la medida confirmada, se espera que las aerolíneas y los pasajeros tomen precauciones para evitar posibles contratiempos, como reprogramaciones o cancelaciones de vuelos, que podrían generar inconvenientes en el flujo normal de operaciones aéreas en el país.